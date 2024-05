Dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty. Jak uzyskać? Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty? Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny 2024?

rozwiń >

OPCJA NR 1) Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która ukończyła 75 rok życia. Taki dodatek jest wypłacany do emerytury lub renty. Jest to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS.

Autopromocja

OPCJA NR 2) Dodatek pielęgnacyjny może też być wypłacany osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (musi to być potwierdzone odpowiednim orzeczeniem lekarskim i decyzją ZUS). Osoba ta nie musi mieć ukończonego 75 roku życia.

Ważne Kim jest osoba niezdolna do pracy? Czym jest niezdolność do samodzielnej egzystencji? Niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne, aby je uzyskać musi być całkowicie niezdolna do pracy. Musi więc utracić zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Ta niezdolność nie może być częściowa. Niezdolność do samodzielnej to takie naruszenie sprawności organizmu, że powoduje to konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (np. przy czynnościach pielęgnacyjnych, przy poruszaniu się, przy codziennych zabiegach, przy zakupach, przygotowywaniu posiłków).

Dodatek pielęgnacyjny można uzyskać na dwa sposoby:

1) Po złożeniu wniosku osoby zainteresowanej, jeżeli lekarz orzecznik ZUS (a dokładniej komisja lekarska ZUS) w wydanym orzeczeniu stwierdzi, że wnioskujący jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Kiedy złożyć taki wniosek? W dowolnym momencie, kiedy zaistnieją ww. określone warunki.

2) Z urzędu, bez składania wniosku i zaświadczenia o stanie zdrowia. ZUS sam wypłaci świadczenie, po ukończeniu 75 roku życia. Emeryt lub rencista nie musi więc nic robić, świadczenie będzie naliczone i automatycznie wypłacane przez ZUS co miesiąc!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jaka jest wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2024?

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. wyniosła 294,39 zł.

Podstawa prawna Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny 2024? Od 1 marca 2024 dodatek pielęgnacyjny wynosi 330,07 zł. Dodatek pielęgnacyjny podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. Wzrasta on od miesiąca, w którym waloryzowana jest emerytura lub renta.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny (druk EDP) jest konieczny jedynie w przypadku osoby całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji. Do wniosku o dodatek pielęgnacyjny z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji powinno być dołączone zaświadczenie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o dodatek pielęgnacyjny, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku. Lekarz wypełnia druk OL-9 - ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA. W zaświadczeniu lekarz opisuje rozpoznanie, tj. wskazuje chorobę podstawową, choroby współistniejące, opisuje przebieg choroby i dotychczasowego leczenia. Musi uwzględnić od kiedy (data, okres) i z jakiego powodu prowadzono leczenie, pobyty w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacji (okres, nazwa zakładu), wyniki badań pomocniczych i wnioski z konsultacji specjalistycznych potwierdzające rozpoznanie choroby podstawowej i chorób współistniejących. Musi też podać ocenę wyników leczenia i rokowanie (należy określić obecny stan zdrowia, prognozę przebiegu choroby, wskazania do dalszego leczenia i rehabilitacji).

Kiedy ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego?

ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego, jeśli dana osoba przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu. Pobierania dodatku pielęgnacyjnego (ZUS) nie można łączyć z pobieraniem zasiłku pielęgnacyjnego (MOPS).

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć: osobiście czy też przez pełnomocnika. Jeżeli osobiście to w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu). Jednak ostatecznie wniosek jest rozpatrywany przez jednostkę ZUS właściwą ze względu na miejsce zamieszkana wnioskodawcy. Istnieje też możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Ile ZUS będzie załatwiał sprawę?

Zwykle w ciągu 30 dni, od momentu zgromadzenia całości dokumentów ZUS podejmuje decyzję co do przyznania dodatku. Oczywiście od decyzji przysługuje odwołanie.

Gdzie wnosi się odwołanie od decyzji?

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.