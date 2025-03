Osoby, które nie są wstanie utrzymać się, a ze względu na niskie dochody nie mają możliwości ponosić wydatków za lokal - mogą liczyć na spore wsparcie finansowe ze strony państwa. Przy wysokich ratach kredytu i wysokich opłat za media, to wspaniała wiadomość. Wbrew pozorom świadczenie w 2025 r. obejmuje szeroki krąg uprawnionych, bo zmieniły się limity po marcowej waloryzacji w 2025 r.

rozwiń >

Od 1 marca 2025 r. zmieniły się kryteria dochodowe na co wpływ ma waloryzacja marcowa ale i nowa kwota średniego krajowego wynagrodzenia. Osoby, które znajdują się w gorszej sytuacji finansowej niż większość społeczeństwa, w szczególności, które nie są wstanie utrzymać się, a ze względu na niskie dochody nie mają możliwości ponosić wydatków za lokal - mogą liczyć na spore wsparcie finansowe. Chodzi o dodatek mieszkaniowy. Ostatnio dużo mówiło się o dodatku mieszkaniowym dla policjantów, ale jak się okazuje inna część społeczeństwa, bez związku z wykonywaną przez siebie pracą też może liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe.

REKLAMA

Autopromocja

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym. Jest to pomoc finansowana i wypłacana przez gminę. Dodatek mieszkaniowy to świadczenie dedykowane dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się lub które ze względu na swoje niskie dochody nie są w stanie ponosić wydatków za lokal mieszkalny. Pomoc jest ściśle określona i przysługuje w przypadkach określonych przepisami prawa. Podpowiadamy, że szczegółowe informacje w zakresie dodatku mieszkaniowego można zawsze znaleźć na stronie internetowej albo fizycznie w siedzibie urzędu miasta czy gminy. Co ważne, o dodatek mogą ubiegać się nawet osoby już czynszowo zadłużone (nie gra to roli w przyznawaniu dodatku). O dodatek występuje się raz na pół roku (ale można go otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest potrzebny

O dodatek mieszkaniowy w 2025 r. może ubiegać się każdy, kto spełnia poniże kryteria. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego są 3 i wcale nie są trudne do osiągnięcia:

Tytuł prawny do lokalu. Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu. Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu.

Poniżej szczegółowe omówienie każdego z kryteriów.

Tytuł prawny do lokalu. Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,

osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

jednoosobowym – 40% (tj. 3 272,69 zł),

wieloosobowym – 30% (tj. 2 454,52 zł) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Powyższe kwoty związane są z tym, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniosło 8 181,72 zł.

Ważne Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

30 % albo

50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Normy powierzchni użytkowej kształtują się tak, że w przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m.kw. Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Kryterium powierzchniowe – mieszkanie nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej:

dla 1 osoby – 35 m² ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m²

dla 2 osób – 40 m² maksymalna powierzchnia to 52 m²

dla 3 osób – 45 m² maksymalna powierzchnia to 58,50 m²

dla 4 osób – 55 m² maksymalna powierzchnia to 71,50 m²

dla 5 osób – 65 m² maksymalna powierzchnia to 84,50 m²

dla 6 osób – 70 m² maksymalna powierzchnia to 91 m²

jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m kw.

Osoby, które chcą uzyskać dodatek mieszkaniowy powinny udać się do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Zawsze warto sprawdzić szczegółowo jakie są wymagane dokumenty w przypadku składania wniosku o dodatek mieszkaniowy. Najczęściej są to:

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal,

deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,

dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,

wysokość opłat za lokal obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,

dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu – do wglądu,

dowód osobisty do wglądu,

w przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie dokumentu lub oświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenia technicznego domu,

wnioskodawcy, u których w lokalu występuje brak: centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody lub w budynku brak instalacji gazowej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o sposobie wypłaty ryczałtu na zakup opału.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

Kwota dodatku mieszkaniowego jest zróżnicowana w 2025 r. Wynika to z tego, że świadczenie uzależnione jest od kilku czynników: dochodów gospodarstwa domowego, liczby jego członków oraz wysokości kosztów utrzymania lokalu. Obecnie średnia kwota świadczenia wynosi od 250 do 380 zł miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że w danym przypadku może się to różnić. Co istotne, dodatek ten jest zwolniony z podatku dochodowego.