215 zł miesięcznie dla zawałowców. Jak ubiegać się o świadczenie?

W Polsce coraz więcej osób przechodzi zawały. Mając na uwadze sposób życia w XXI w. wcale to nie dziwi. Można otrzymać 215 zł miesięcznie. Świadczenie jest także dla zawałowców i także w 2025 r. Jak ubiegać się o świadczenie, gdzie złożyć wniosek i jakie dokumenty wypełnić, podpowiadamy.

W Polsce wciąż jest dużo zawałów. Pomimo różnych programów profilaktycznych, kampanii reklamowych, dostępnych darmowych badań problem nie maleje. Tkwi on chyba jednak w czymś innym. Chodzi o sposób życia, tępo pracy, ilość zobowiązań, niezdrowy sposób odżywiania, brak ruchu. Jesteśmy tym przytłoczeni i często odbija się to na naszym zdrowiu. Problem ten dotyka również młodych osób. Jak podaje serwis ezdrowie.gov : w 2023 roku odnotowano w Polsce 86 tys. przypadków ostrych zespołów wieńcowych i 70,4 tys. przypadków zawału serca. Wyższa śmiertelność występowała w przypadku zawału serca niż w przypadku ostrych zespołów wieńcowych – w 2022 roku roczna śmiertelność pacjentów po zawale serca wynosiła 16,6% a pacjentów po ostrym zespole wieńcowym 14,3%. Dodatkowo według stanu na 3 kwietnia 2024 roku żyło 504 tys. osób, które w latach 2011-2023 miały co najmniej jedne przypadek zawału serca.

Ważne Zawały serca stanowią poważne obciążenie społeczne, a ich leczenie jest istotną częścią systemu opieki zdrowotnej. Należy zwiększać dostęp pacjentów do szybkiej diagnostyki, odpowiednich metod leczenia oraz rehabilitacji kardiologicznej zwiększającej szanse na odzyskanie sprawności. Od 2017 r. funkcjonuje również program KOS-zawał, w ramach którego pacjenci z zawałem serca są objęci kompleksową opieką zdrowotną.

215 zł miesięcznie dla zawałowców

Zawałowcy mają możliwość ubiegania się o różne programy, dodatkowe badania, sanatoria ale też świadczenia finansowe. Jednym z nich jest świadczenie, które wynosi 215 zł miesięcznie. Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także zawałowcom (jeśli spełnią kryteria), ale generalnie także:

niepełnosprawnemu dziecku;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przez ile zasiłek pielęgnacyjny w 2025?

Generalną zasadą jest, że zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się na czas nieokreślony. Jeżeli jednak zostanie wystawione orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas określony, to zasiłek ma charakter czasowy.

Jaka jest kwota zasiłku pielęgnacyjnego 2025?

Już od kilku lat wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie była waloryzowana. Ta kwota podlega weryfikacji co 3 lata, ale na chwilę obecną, w 2025 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.

215 zł miesięcznie dla zawałowców. Jak ubiegać się o świadczenie?

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, której przekazano realizację świadczeń rodzinnych). Chodzi o wniosek SR-3: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO.

Można go również znaleźć i wypełnić na stronie rządowej po zalogowaniu w serwisie www.empatia.mpips.gov.pl. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zasiłek zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia. Złożenie wniosku o zasiłek po 3 miesiącach od wydania tego orzeczenia skutkuje przyznaniem zasiłku od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek.

Od 2026 r. więcej dla zawałowców? Petycja o podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego

Na chwilę obecną wiemy tyle, że od 1 listopada 2024 r. nie poszedł w górę, zatem nie uległ waloryzacji zasiłek pielęgnacyjny. Waloryzacji nie było od lat i póki co nie będzie, w 2025 r. też nie. Chyba, że resort pracy i rząd zmienią swoje dotychczasowe stanowisko i decyzję w sprawie. Sytuacja finansowa wielu osób, w tym niepełnosprawnych i ich byt materialny nie poprawi się. Już w tamtym roku redakcja Infor.pl pisała, że nie ma waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek nie będzie podwyższony, chociaż pierwotnie mówiono, że waloryzacja świadczenia będzie miała miejsce jeszcze w tym roku, od 1 listopada 2024 r. Trzeba mieć jednak na uwadze, że Rada Ministrów już jakiś czas temu, bo w maju 2024 r. wskazała na utrzymanie dotychczasowej wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych. Z drugiej strony w dniu 30 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów, które określa wysokość dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiące podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych, wysokości zasiłku dla opiekuna oraz kwoty kryterium dochodowego i wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego na poziomie wynikającym z propozycji przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego. Ostatecznie decyzja jest jednak negatywna dla osób pobierających zasiłek, bo prac nie kontynuuje się.