100 zł na energię elektryczną do 6 miesięcy. Można już składać wnioski.

Kto z nas nie chciałby co miesiąc otrzymywać 100 zł dodatku finansowego przeznaczonego na energię elektryczną. Wiadomo - koszty prądu, życia, żywności i inne stale rosną. Dobrze więc, że chociaż część osób w społeczeństwie może liczyć na to wsparcie pieniężne. Okres objęty refundacją nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Jak uzyskać świadczenie?

Aż 100 zł miesięcznie na energię elektryczną

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że można złożyć wniosek o dodatek do energii elektrycznej. Można zyskać nawet 100 zł miesięcznie. Jest to świadczenie pieniężne przyznawane dla ściśle określonej grupy społecznej. Dofinansowanie do energii elektrycznej mieści się w module: Obszar E - Programu „Aktywny samorząd”. Celem programu jest zwiększenie niezależności oraz szans na aktywizację społeczną i zawodową poprzez poprawę dostępności do wentylacji domowej. Przedmiotem wsparcia są koszty energii elektrycznej związane ze zwiększonym jej użyciem w związku ze stałym, intensywnym korzystaniem z w/w urządzeń.

W roku 2025 wnioski można składać już od dnia 1 stycznia. Dodatek na pokrycie kosztów opłaty za energię elektryczną jest w formie refundacji kosztów energii elektrycznej w związku ze stałym, intensywnym korzystaniem z koncentratora tlenu lub respiratora. PFRON deklaruje, że może zrefundować koszty poniesione na energię elektryczną a okres objęty refundacją kosztów opłaty za energię nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (600 zł) i krótszy niż 3 miesiące (300 zł).

Dodatek do energii elektrycznej jest dla osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora. Środki na dofinansowanie energii elektrycznej może uzyskać osoba:

posiadająca stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne albo w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

korzystająca z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej (tj. są pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem).

Kto obsługuje wniosek?

Wnioski są rozpatrywane przez samorząd powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy (PCPR). Dane kontaktowe realizatorów programu znajdują się pod linkiem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-instytucji/. Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznie pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Refundacja kosztów energii dotyczy do 180 dni przed dniem złożenia wniosku . Do pobrania i złożenia wymagany jest załącznik - Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczenia zdrowotnego (Dotyczy Obszaru E).

