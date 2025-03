522,33 zł dodatku pielęgnacyjnego zamiast 348,22 zł. Od 1 marca 2025 r. niektórzy dostaną więcej

Może zaskoczyć to, że od 1 marca 2025 r. kwota dodatku pielęgnacyjnego dla niektórych nie wynosi 348,22 zł, a więcej. Okazuje się, że po waloryzacji pewne grupy osób mogą liczyć na większy dodatek pielęgnacyjny bo aż 522,33 zł. Obowiązują więc te dwie kwoty dodatku pielęgnacyjnego w 2025 r., w zależności od tego kto i jakie kryteria spełnia.

rozwiń >

522,33 zł dodatku pielęgnacyjnego zamiast 348,22 zł. Tak to możliwe. Od 1 marca 2025 r. niektórzy dostaną więcej. Może to zaskoczyć, ale okazuje się, że po waloryzacji pewne grupy osób mogą liczyć na większy dodatek pielęgnacyjny bo aż 522,33 zł. Obowiązują więc te dwie kwoty dodatku pielęgnacyjnego w 2025 r., w zależności od tego kto i jakie kryteria spełnia. Czytelnicy zapytają jak to możliwe, przecież to jawna dyskryminacja. Niekoniecznie. Wielokrotnie już pisaliśmy o tzw. dyferencjacji, pewnego rodzaju uprzywilejowaniu konkretnych grup zawodowych czy osób znajdujących się w określonej, szczególnej sytuacji (np. kobiety w ciąży, młodociani, osoby w wieku przedemerytalnym, osoby z niepełnosprawnościami, osoby niezdolne do pracy, inwalidzi wojenni i wiele, wiele innych). Pomimo tego, że w Konstytucji RP jest zagwarantowana zasada równości, pewne odstępstwa są możliwe, aby wyrównać szanse osób, które znajdują się w gorszej sytuacji, np. ze względu na stan zdrowia. Tak też jest w przypadku dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie to pewnej grupie przysługuje w wyższej kwocie. Nie jest to dyskryminowanie innych emerytów czy rencistów, ani ich nierówne traktowanie.

REKLAMA

Autopromocja

Waloryzacja dodatków do emerytur i rent 2025

W 2025 r. waloryzacja świadczeń jest tylko procentowa, a ich wysokość wzrośnie o 5,5 proc. ZUS przeprowadza podwyżkę z urzędu – nie trzeba składać żadnych wniosków w tej sprawie. Zwaloryzowane emerytury i renty będą wypłacane wszystkim uprawnionym najpóźniej w standardowych terminach wskazanych w decyzjach przyznających świadczenia.

Generalna zasada jest taka, że dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty przysługuje osobie, która ukończyła 75 rok życia. Jest jednak druga możliwość, bo dodatek pielęgnacyjny może też być wypłacany osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (musi to być potwierdzone odpowiednim orzeczeniem lekarskim i decyzją ZUS). Osoba ta nie musi mieć ukończonego 75 roku życia. Kim jest osoba niezdolna do pracy oraz czym jest niezdolność do samodzielnej egzystencji?

Niezdolność do pracy 2025

Niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne, aby je uzyskać musi być całkowicie niezdolna do pracy. Musi więc utracić zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Ta niezdolność nie może być częściowa.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji 2025

Niezdolność do samodzielnej egzystencji to takie naruszenie sprawności organizmu, że powoduje to konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (np. przy czynnościach pielęgnacyjnych, przy poruszaniu się, przy codziennych zabiegach, przy zakupach, przygotowywaniu posiłków).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego od 1 marca 2025 r. dla większości wynosi 348,22 zł. Pewne grupy mają jednak prawo do dodatku pielęgnacyjnego w wyższej wysokości, bo 522,33 zł.

Dla kogo 522, 33 zł dodatku pielęgnacyjnego?

Okazuje się, że to inwalidzi wojenni dostaną wyższy dodatek pielęgnacyjny. Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin z dnia 29 maja 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 195) reguluje sytuację prawną inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych oraz członków rodzin, pozostałym po żołnierzach poległych, zmarłych lub zaginionych w czasie służby wojskowej oraz po inwalidach wojennych i wojskowych. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że prawa tych poszczególnych grup różnią się, w zależności od ich sytuacji i danego stanu faktycznego, np. takich uszczerbków na zdrowiu, które powodują całkowitą czy tylko częściową niezdolność do pracy. W zależności od tego różne będą formy wsparcia i różna będzie pomoc finansowa. Zaopatrzenie obejmuje:

rentę z tytułu niezdolności do pracy,

rentę rodzinną,

dodatki do rent,

zasiłek pogrzebowy,

świadczenie pieniężne, o którym mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz.U. poz. 658);

świadczenia w naturze: świadczenia lecznicze i położnicze, protezowanie, przysposobienie zawodowe, pobyt w domu rencistów, inne uprawnienia i przywileje.

Przepis art. 12 ustawy reguluje kwestię dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie można otrzymać jako dodatek do renty z tytułu niezdolności do pracy (kiedyś tzw. inwalidzkiej). Zatem dodatek pielęgnacyjny przysługuje z tytułu zaliczenia grupy posiadającej całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji (kiedyś tzw. I grupa inwalidów) lub ukończenia 75 lat.

Dodatek przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że dodatek pielęgnacyjny z tytułu zaliczenia do ww. grupy przysługuje w wysokości zwiększonej o 50%. Taka całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji jest regulowana na podstawie art. 10 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. poz. 1515), która weszła w życie z dniem 15 listopada 2002 r.

Nabycie prawa do dodatku pielęgnacyjnego przez osobę represjonowaną

W wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 25 lutego 2009 r., II UK 221/08 czytamy, że do nabycia przez osobę represjonowaną prawa do dodatku pielęgnacyjnego w zwiększonej wysokości, przysługującego na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.), konieczne jest spełnienie warunku związku całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji z pobytem w miejscach określonych w art. 3 i art. 4 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371).

Dodatek pielęgnacyjny można uzyskać na dwa sposoby:

REKLAMA

1) Po złożeniu wniosku osoby zainteresowanej, jeżeli lekarz orzecznik ZUS (a dokładniej komisja lekarska ZUS) w wydanym orzeczeniu stwierdzi, że wnioskujący jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Kiedy złożyć taki wniosek? W dowolnym momencie, kiedy zaistnieją ww. określone warunki.

2) Z urzędu, bez składania wniosku i zaświadczenia o stanie zdrowia. ZUS sam wypłaci świadczenie, po ukończeniu 75 roku życia. Emeryt lub rencista nie musi więc nic robić, świadczenie będzie naliczone i automatycznie wypłacane przez ZUS co miesiąc!