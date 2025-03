Wiadomo, że sprzęty do rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami są bardzo specjalistyczne i zwykle bardzo drogie. Na szczęście funkcjonują różne programy i formy wsparcia osób potrzebujących i przykładowo możliwe jest całkowicie darmowe wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

rozwiń >

Jakie są sprzęty rehabilitacyjne?

Sprzęty rehabilitacyjne są bardzo różnorodne, dostosowane w zależności od choroby i stopnia schorzenia. Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne - nie ma więc określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych.

REKLAMA

Autopromocja

Dofinansowanie przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób z niepełnosprawnościami

Państwo na szczęście realizuje różne programy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i można otrzymać dofinansowanie, jako pomoc finansową przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Z dofinansowania może skorzystać każdy:

kto posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność,

kto spełnia kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

u kogo zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Jeżeli jednak danej osoby nie stać na taki sprzęt, nawet po dofinansowaniu może też wypożyczyć sprzęt!

Ile kosztuje wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego?

W Krakowie przysługuje darmowe wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Jeżeli chodzi o inne miasta to trzeba zweryfikować tą informację na stronie urzędu miasta czy MOPS - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonującego w danym mieście.

Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego

Celem działania Wypożyczalni jest wsparcie w codziennym funkcjonowaniu rodzin i osób z niepełnosprawnościami, którzy doświadczają trudności wynikających z ograniczonej sprawności. Działalność Wypożyczalni finansowana jest ze środków własnych GMK. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie. Za jego wypożyczenie pobierana jest kaucja w wysokości 5% jego wartości, jednak nie mniej niż 30 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jaki sprzęt rehabilitacyjny można wypożyczyć?

W Krakowie, w ramach darmowego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin można skorzystać z takich sprzętów:

Balkonik trzyfunkcyjny

Basen do mycia głowy

Czwórnóg

Kule pachowe

Mata ślizgowa

Mata ślizgowa zamknięta

Materac przeciwodleżynowy

Nosze - mata płachta

Podpórka czterokołowa

Poduszka przeciwodleżynowa do wózka inwalidzkiego

Kule łokciowe

Łóżko rehabilitacyjne elektryczne

Mini podnośnik transportowy

Platforma zjazdowa

Podnośnik wannowo-elektryczny

Przenośny koncentrator tlenu OLV

Schodołaz gąsienicowy Liftkar PTR

Szyny zjazdowe

Wózek inwalidzki

Wózek toaletowy

Koncentrator tlenu Philips Respironics Everflo

Łóżko obrotowe z funkcją pionizacji Twist

Schodołaz kroczący Liftkar PT Universal

Ważne Gmina Miejska Kraków uruchomiła wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Wypożyczalnia działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, natomiast siedziba Wypożyczalni jest zlokalizowana w Krakowie, os. Zielone 15 i funkcjonuje 3 dni w tygodniu, od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 15.00. Z wypożyczalni może skorzystać każda osoba będąca mieszkańcem Krakowa. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie, jedynie za jego wypożyczenie pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 5% jego wartości. Sprzęt wypożyczany jest wg kolejności zgłoszeń, w miarę jego dostępności.

Umowa na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego

Aby wypożyczyć sprzęt należy zawrzeć umowę. Wypożyczającym jest osoba, która zawarła z Przedstawicielem MOPS umowę wypożyczenia, na podstawie której wypożycza sprzęt. Niestety osobami uprawnionymi do korzystania z Wypożyczalni są wyłącznie mieszkańcy GMK (Gminy Miasta Kraków). Sprzęt wypożyczany jest wg kolejności zgłoszeń, w miarę jego dostępności. Każdy egzemplarz sprzętu posiada numer inwentarzowy i kartę informacyjną/instrukcję obsługi dostępną w Wypożyczalni. Zabrania się usuwania numeru inwentarzowego ze sprzętu. Maksymalny okres wypożyczenia sprzętu wynosi 180 dni (pół roku), z możliwością przedłużenia w szczególnych sytuacjach. Wypożyczający dokonuje odbioru, transportu i zwrotu sprzętu we własnym zakresie. W wyjątkowych sytuacjach potwierdzonych przez Przedstawiciela MOPS, gdy Wypożyczający nie ma możliwości odbioru lub zwrotu wypożyczanego sprzętu wielkogabarytowego we własnym zakresie Wypożyczalnia może zapewnić jego transport wyłącznie w granicach administracyjnych GMK.