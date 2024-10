Zasiłek na ogrzewanie, opał, odzież, żywność, leki i leczenie na 2024 i 2025 [dla kogo, kiedy, wniosek]

Na co specjalny zasiłek celowy w 2024 i 2025?

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zwrot zasiłku celowego

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Co to jest s pecjalny zasiłek celowy?

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, zaistniałych w wyniku zdarzeń dotkliwych w skutkach i daleko ingerujących w plany życiowe osoby albo rodziny).

Świadczenie to nie może wynosić więcej niż wysokość kryterium dochodowego osoby lub rodziny, czyli:

634 zł miesięcznie - w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe ,

514 zł miesięcznie – w przypadku rodziny.

Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Wniosek o zasiłek celowy

Generalnie świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka - jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.

Krok nr 1: najpierw należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy. Można zgłosić elektronicznie do MOPs albo wniosek można również złożyć osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenie o niepełnosprawności.

Krok nr 2: sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy. Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego jest podstawą udzielenia pomocy. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu. Brak zgody na jego przeprowadzenie jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Kiedy wypłata zasiłku?

Termin i formę wypłaty zasiłku celowego ustalają indywidualnie ośrodki pomocy społecznej. Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się zazwyczaj w formie wypłat w kasie ośrodka pomocy społecznej, w terminach określonych w decyzji. Część świadczeń pieniężnych realizowana jest w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.