Ważne PRAWO DO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z ZUS-u Jeżeli zmarła osoba będąca członkiem Twojej rodziny miała prawo do emerytury lub renty, albo złożyła do ZUS-u w tej sprawie wniosek, można otrzymać tzw. niezrealizowane świadczenie. Zatem jeżeli przykładowo czyjaś mama zmarła pod koniec września 2024 r., ale przed śmiercią nie otrzymała emerytury za ten miesiąc, to niezrealizowane świadczenie za wrzesień 2024 r. ZUS może wypłacić członkom rodziny tej osoby - na ich wniosek.

Co to jest niezrealizowane świadczenie z ZUS?

Jak wskazuje sam ZUS, niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone. Ponadto, niezrealizowane świadczenie to również takie świadczenie, o które zmarła osoba złożyła wniosek, ale nie otrzymała z ZUS decyzji np. z powodu prowadzonego przez ZUS postępowania. Świadczenie to jest uregulowane w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251)

Niezrealizowane świadczenie dotyczy także osób, które pobierały emeryturę pomostową oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Nie przysługuje zaś po osobach ubiegających się (pobierających) rentę socjalną i świadczenie przedemerytalne.

Kto ma prawo do dziedziczenia z ZUS?

W razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku – małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba. Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza istnienie więzi (materialnych i duchowych) pomiędzy małżonkami, zwykle zamieszkującymi wspólnie.

Przykład Świadczenie z ZUS po zmarłej matce Pani Zosia, emerytka, mieszkała z 35 letnim synem. Kobieta zmarła w październiku 2024 r. i dlatego nie pobrała emerytury za październik. Jej syn jest uprawniony do pobrania – jako niezrealizowanego świadczenia – emerytury matki za październik. Syn musi złożyć wniosek.

Wniosek o emeryturę a prawo do niezrealizowanego świadczenia z ZUS

Poniżej opis sytuacji, w której rozstrzygnięto czy w sytuacji złożenia wniosku o emeryturę do ZUS i śmierci bliskiej osoby należy się po niej świadczenie pieniężne.

Przykład Pani Jadwiga W. złożyła w dniu 1 września 2024 r. wniosek o emeryturę i spełniała wszystkie przesłanki. Niestety Pani Jadwiga W. doznała zawału serca i zmarła w dniu 4 października 2024 r., zanim otrzymała od ZUS decyzję o przyznanej jej emeryturze. Niezrealizowanymi świadczeniami będą te, które przysługiwały Pani Jadwidze W. od dnia złożenia wniosku o emeryturę i spełnienia wszystkich niezbędnych warunków do miesiąca w którym zmarła. Niezrealizowane świadczenie ZUS może wypłacić członkom rodziny Pani Jadwigi W. jeśli złożą w tej sprawie wniosek.

Również w przypadku, gdy osoba, która ma ustalone prawo do świadczenia i która złożyła wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty, a przed załatwieniem tego wniosku przez ZUS zmarła – należność przysługująca zmarłemu może być wypłacona w ramach niezrealizowanych świadczeń.

Przykład Pan Zenon, rencista, wdowiec, od lat mieszka sam. Jego dzieci mieszkają za granicą, mają własne życie i rodziny. Pan Zenon zmarł w sierpniu, zabrakło mu tylko dwóch dni do tego aby listonosz przyszedł z rentą. Dzieci Pana Zenon, pomimo tego, że nie mieszkały z ojcem są uprawnione do pobrania – jako niezrealizowanego świadczenia - renty za sierpień. Jeśli o wypłatę świadczenia występuje więcej niż jedna osoba, np. dwoje dzieci, ZUS dzieli należną im kwotę na równe części. Pani Maria nie miała dzieci, ani męża. Życie tak jej się ułożyło. Mieszkała z siostrą, która się nią opiekowała. W zasadzie Pani Maria pozostała na utrzymaniu siostry. Po śmierci Pani Marii jej siostra będzie miała prawo do pobrania jej emerytury, która to jeszcze nie wpłynęła na jej konto.

Wniosek o świadczenie z ZUS

Należy złożyć takie dokumenty, aby otrzymać z ZUSu świadczenie po zmarłym: wniosek o niezrealizowane świadczenie (wniosek ENS); odpis aktu zgonu, chyba, że złożyłeś go wcześniej np. wraz z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy; w przypadku małżonka: odpis aktu małżeństwa; w przypadku dzieci: odpis aktu urodzenia; oświadczenie lub inne dowody, które potwierdzają, że prowadziłeś wspólne gospodarstwo domowe ze zmarłym lub przyczyniałeś się do jego utrzymania.

Kiedy złożyć wniosek do ZUS?

Aby uzyskać niezrealizowane świadczenie wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwały świadczenia. Po 12 miesiącach roszczenia o wypłatę niezrealizowanych świadczeń wygasają, chyba że wcześniej złoży się wniosek o dalsze prowadzenie postępowania w tej sprawie.

Ważne Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 czerwca 2021 r. , I USKP 61/21 Zgodnie z brzmieniem art. 136 ust. 3 ustawy roszczenia o wypłatę niezrealizowanych świadczeń emerytalnych bądź rentowych, wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały, chyba że przed upływem tego okresu zgłoszony zostanie wniosek o dalsze prowadzenie postępowania. Treść wskazanego przepisu w sposób niebudzący wątpliwości określa początek biegu terminu na zgłoszenie przedmiotowych roszczeń. Jest nim dzień śmierci osoby uprawionej. Jednocześnie w orzecznictwie wskazuje się, że specyfika sytuacji uznania za zmarłego nakazuje uznanie za początek biegu tego terminu dzień uprawomocnienia się postanowienia o uznaniu za zmarłego. Do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądowego uprawniony do wypłaty nie może skutecznie się o nią ubiegać. Wniosek o wypłatę złożony przed datą uprawomocnienia się wyroku o uznaniu za zmarłego z uwagi na wynikające z art. 31 § 1 KC domniemanie, że zaginiony żył do chwili oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego, byłby bezprzedmiotowy

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek i dokumenty można złożyć na kilka sposobów. Jednym z nich jest złożenie pisma w każdej z placówek ZUS. Dokumenty może też złożyć pełnomocnik uprawnionego. Można wysłać pocztą wniosek czy też najszybciej wysłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Decyzję w sprawie niezrealizowanego świadczenia ZUS wyda w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Ze świadczenia ZUS potrąci podatek i odprowadzimy do właściwego urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku ZUS prześle informację o dochodach (PIT-11). Na jej podstawie należy się rozliczyć z podatku za to świadczenie.