Świadczenie wspierające: komu przysługuje? Jak wnioskować?

Ważne

MASZ 3 MIESIĄCE NA ZŁOŻENIE WNIOSKU - aby mieć wyrównanie

Kiedy otrzymasz ostateczną decyzję WZON o potrzebie wsparcia, masz 3 miesiące na złożenie do ZUS wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego. Jeśli złożysz do ZUS wniosek w tym terminie, ZUS przyzna Ci świadczenie, z wyrównaniem od dnia, od którego WZON przyznał uprawniające punkty potrzeby wsparcia. Jeśli złożysz do ZUS wniosek po tym terminie, ZUS przyzna Ci świadczenie od od miesiąca, w którym złożysz wniosek do ZUS.