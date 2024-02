2121 zł – taki miesięczny przychód może mieć bezrobotny. Od lipca 2024 r. – maksymalnie 2150 zł

Bezrobotny zostanie wyrejestrowany z urzędu pracy jeśli podejmie jakąkolwiek pracę. Może jednak zachować status osoby bezrobotnej mając źródła przychodów z innego tytułu niż praca. Przepisy określają limit kwoty przychodów, jakie może uzyskiwać bezrobotny.

Bezrobotny zostanie pozbawiony statusu osoby bezrobotnej i wyrejestrowany z urzędu pracy, jeśli podejmie jakiekolwiek zatrudnienie. Taki skutek ma zawarcie umowy o pracę, a także umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Czy tak samo jest, gdy osoba bezrobotna osiąga przychód? Czy bez względu na jego wymiar, urząd pracy pozbawia statusu bezrobotnego?

Jakie przychody może mieć bezrobotny

Przychód bezrobotnego, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to przychód z innego tytułu niż:

zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę),

inna praca zarobkowa (na podstawie umowy cywilnoprawnej),

działalność gospodarcza,

zasiłek lub

inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawową definicją bezrobotnym jest osoba, która m.in. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.



Oznacza to, że osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, posiadająca status osoby bezrobotnej, może uzyskiwać przychód (zgodnie z powyższą definicją), jednak nie większy niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od stycznia do lipca 2024 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 4242 zł. Od lipca do grudnia 2024 r. wynagrodzenie minimalne będzie wynosić 4300 zł. Osoba bezrobotna może zatem w 2024 r. uzyskiwać przychód w wysokości maksymalnie połowy tych kwot.

Ważne Bezrobotny w 2024 r. może mieć przychód miesięczny brutto w wysokości: 2121 zł – od stycznia do czerwca,

– od stycznia do czerwca, 2150 zł – od lipca do grudnia.

Bezrobotny musi informować o przychodach

Bezrobotny ma obowiązek informować o przychodach urząd pracy. Obowiązek ten dotyczy przychodów bez względu na ich wysokość: w szczególności bezrobotny powinien informować o przychodach, które nie przekraczają wskazanego wyżej limitu.



Informację w formie pisemnego oświadczenia bezrobotny musi złożyć lub wysłać do urzędu pracy w ciągu 7 dni od dnia uzyskania przychodu pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

