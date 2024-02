336,36 zł dodatku od 1 marca 2024

Od 1 marca 2024 r. waloryzacji z ZUS i KRUS podlegają liczne świadczenia emerytalno-rentowe, w tym dodatki. Jednym z nich jest dodatek sołtysowski, który będzie podwyższony o 36 zł i 36 groszy. W 2023 r. dodatek sołtysowski wynosił 300 zł, a w 2024 to 336,36 zł. Na dodatki dla sołtysów w 2024 r. państwo (my podatnicy) wydamy: 162 852 000 zł. Kwota ta z biegiem lat będzie rosła i przykładowo w 2032 r. wyniesie 232 716 000 zł.

Podwyżki emerytur, rent, dodatków i innych świadczeń z KRUS i ZUS od 1 marca 2024

Są już ogłoszone kwoty najniższych emerytur, rent i dodatków z KRUS i ZUS. Dlaczego? Ponieważ wydano Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672). Ogłoszono, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. wynosi 112,12%. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo: kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej – z 1588,44 zł jest podniesiona do 1780,96 zł; kwota najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – po waloryzacji wyniesie 1335,72 zł; świadczenia z KRUS wyniosą 1 602,86 czy też 1780,96 zł (w zależności od sytuacji ubezpieczonego). Podwyższeniu ulegnie też szereg innych świadczeń i dodatków. Szczegóły poniżej.

Autopromocja

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U. 2023 poz. 1073). Ustawą wprowadzono dodatek sołtysowski. Znane są więc odpowiedzi na takie pytania: Kto otrzyma dodatek sołtysowski? W jakiej wysokości będzie dodatek dla sołtysów? Czy konieczne jest zachowanie ciągłości kadencji? Czy dodatek sołtysowski będzie wypłacany jednorazowo czy miesięcznie? Co trzeba zrobić, aby otrzymać dodatek sołtysowski? Ile czeka się na decyzje w sprawie dodatku sołtysowskiego? Co ważne od 1 marca 2024 r. dodatek sołtysowski ulegnie waloryzacji! Dlaczego wprowadzono to świadczenie? Jak podkreśla projektodawca: "Mimo istotnej roli, jaką sołtys odgrywa w społeczności wiejskiej, ustawodawca nie przewidział dla niego obowiązkowego wynagrodzenia, jedynie rada gminy może przyznać sołtysowi diety oraz zwrot kosztów podróży. Tym samym sołtys nie jest, jak w przeszłości, opłacanym urzędnikiem, ale pełni on funkcję społeczną, gdyż nie otrzymuje wynagrodzenia. Sołtysi nie są również objęci ubezpieczeniem społecznym, a czas sprawowania kadencji nie jest wliczany do okresu zatrudnienia. Tym samym wysiłek włożony w pracę dla społeczności wiejskiej może nie zostać w odpowiedni sposób wynagrodzony, ponieważ może nie zostać mu przyznana ani dieta, ani nie zostanie zwiększona mu emerytura. Należy przy tym podkreślić nakład pracy, jaki wiąże się z pełnieniem funkcji sołtysa.".

Z 300 zł na 336,36 zł - podwyżka dodatku sołtysowskiego od 1 marca 2024 r.

Dodatek sołtysowski przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat; 2) osiągnęła wiek: a) w przypadku kobiet – 60 lat, b) w przypadku mężczyzn – 65 lat. Dodatek sołtysowski nie przysługuje: osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Ważne NIE MA WYMOGU CIĄGŁOŚCI KADENCJI Według ustawy przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Można więc być sołtysem, później mieć przerwę kilkuletnią i ponownie być sołtysem, tak aby łączny okres kadencji nie wynosił mniej niż 8 lat.

Dodatek sołtysowski jest świadczeniem wypłacanym miesięcznie. Nie jest to świadczenie jednorazowe. Aby otrzymać świadczenie osoba uprawniona powinna złożyć wniosek. Wniosek o przyznanie świadczenia zawiera:

1) Dane wnioskodawcy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

a) imię (imiona) oraz nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano tego numeru – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) miejsce zamieszkania i adres zamieszkania,

e) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

2) wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty;

3) podpis wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

1) zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;

2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wniosek składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie przyznaje w drodze decyzji i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.