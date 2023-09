Niezdolności do pracy i choroby zawodowe rolników. Orzeczenia KRUS.

Niezdolności do pracy i choroby zawodowe rolników - powstają stosunkowo często ze względu na specyfikę pracy na roli. Orzeczenia w KRUS wydawane są przez lekarzy rzeczoznawców czy komisje lekarskie KRUS, które doty. przyznania konkretnych świadczeń. Czy od decyzji KRUS przysługuje odwołanie?

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników jest uregulowane przepisami ustawy w dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 208, dalej jako: ustawa), która wskazuje, że rolnicy i pracujący z nimi domownicy oraz pomocnicy rolnika, podlegają ubezpieczeniu, jeżeli:

1) posiadają obywatelstwo polskie lub

2) są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.2)) lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Jakim ubezpieczeniom podlegają rolnicy i pracujący z nimi domownicy oraz pomocnicy rolnika?

Rolnicy i pracujący z nimi domownicy oraz pomocnicy rolnika, podlegają pod takie ubezpieczenia:

1) ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie;

2) ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Jakie świadczenia dla rolników z KRUS?

Z KRUS przysługują różne świadczenia, do najważniejszy należą:

emerytura podstawowa

dodatek pielęgnacyjny

zasiłek chorobowy

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

dodatek kombatancki

dodatek z tytułu tajnego nauczania

dodatek kompensacyjny

dodatek dla sieroty zupełnej

ryczałt energetyczny

zasiłek macierzyński

zasiłek pogrzebowy

rodzicielskie świadczenie uzupełniające

świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

jednorazowe odszkodowanie za 1% uszczerbku na zdrowiu.

Powyższe można pogrupować na świadczenia o różnym charakterze:

świadczeń z tytułu choroby,

świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca,

świadczeń z tytułu inwalidztwa,

świadczeń z tytułu starości,

rent rodzinnych,

świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej,

zasiłków na wypadek śmierci,

świadczeń rodzinnych.

Niezdolność do pracy i choroby zawodowej

Orzeczenia w KRUS wydawane są przez lekarzy rzeczoznawców/komisje lekarskie KRUS dotyczą:

trwałej i okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

niezdolności do samodzielnej egzystencji,

czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni,

celowości przekwalifikowania zawodowego z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

wskazań do rehabilitacji leczniczej,

innych okoliczności warunkujących przyznanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

Czy od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS przysługuje prawo odwołania?

Postępowanie orzecznicze w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest dwuinstancyjne, tj.: w pierwszej instancji orzekają lekarze rzeczoznawcy Kasy, a w drugiej instancji - komisje lekarskie KRUS

Od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS przysługuje prawo odwołania do komisji lekarskiej KRUS w ciągu 14 dni od dnia doręczenie wypisu z treści orzeczenia. Odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej Kasy nie przysługuje. Prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie, do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia:

stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, lub

trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, lub

niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Czy od decyzji KRUS przysługuje odwołanie?

Tak, od decyzji wydanej po orzeczeniu komisji lekarskiej Kasy można wnieść odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie orzecznicze dla ustalenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników jest nieodpłatne.

Nadzór Prezesa KRUS nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców Kasy i komisji lekarskich Kasy obejmuje nadzór bezpośredni i nadzór zwierzchni. Nadzór bezpośredni z upoważnienia Prezesa KRUS sprawuje lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego. Nadzór zwierzchni z upoważnienia Prezesa KRUS sprawuje Naczelny Lekarz Kasy.

Dane statystyczne dot. liczby orzeczeń lekarskich wydanych w KRUS w latach 2022

Liczba orzeczeń wydanych przez lekarzy rzeczoznawców KRUS w 2022 r. wynosiła: 135 027, a liczba orzeczeń wydanych przez komisje lekarskie KRUS w 2022 r. wynosiła: 18 191.

Podstawa prawna Ustawa w dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 208) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. z 2005 r, Nr 6, poz.46).