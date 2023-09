Jesień i koniec żniw - czas na rehabilitację leczniczą dla rolników

Cel rehabilitacji rolników

Jak podaje KRUS: głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest:

zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym

w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Jak i kiedy korzystać z rehabilitacji leczniczej rolników?

Generalną zasadą jest, że z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy.

Osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym - świadczenie rehabilitacyjne można przyznać po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Wniosek na rehabilitację leczniczą czy turnus rehabilitacyjny

Lekarz prowadzący leczenie sporządza wniosek o rehabilitację leczniczą czy turnus rehabilitacyjny. Wniosek składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej KRUS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie na rehabilitację leczniczą albo turnus regeneracyjny, po jego zweryfikowaniu i akceptacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS.

Koszty rehabilitacji leczniczej?

Pobyt na turnusie dla tej grupy pacjentów jest bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.

Gdzie są zakłady rehabilitacji leczniczej z KRUS?

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu-Zdroju Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Kołobrzegu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu-Zdroju Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Granit" w Szklarskiej Porębie Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Sasanka" w Świnoujściu.

Turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2023 roku KRUS organizuje turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych, w celu poprawy kondycji psychofizycznej i jakości życia. Turnusy są organizowane w 7 dniowym trybie stacjonarnym. Na turnus regeneracyjny pacjent może być kierowany nie częściej niż 12 miesięcy. Pobyt na turnusie regeneracyjnym jest bezpłatny.

Ważne Rehabilitacja z KRUS a uzdrowisko z NFZ Korzystanie z rehabilitacji leczniczej i turnusu regeneracyjnego za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Okazje się, że już 30 lat, bo od 1993 r. KRUS organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom indywidualny program rehabilitacyjny, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz całodzienne wyżywienie. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni.