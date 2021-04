Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla służb mundurowych

Pracownik służb mundurowych a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Infor: Czy pracownik cywilny służb mundurowych, np. policji może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego? Czy pracownik, który pracuje w biurze, musi posłać dziecko do przedszkola, nawet jeśli wolałby sam opiekować się nim w domu (tak twierdzą kadry)? Czy uprzywilejowani rodzice (medycy, policjanci itp.) mają wybór?

Opieka w przedszkolach i żłobkach dla dzieci służb mundurowych - GIP

Główny Departament GIP:

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 561) od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. [red. rozporządzeniem z 8 kwietnia 2021 r. przedłużono do dnia 18 kwietnia 2021 r.] na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Jednocześnie, na mocy § 2 ust. 4 rozporządzenia, dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek rodziców dzieci, którzy m.in. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Jak wynika z powyższego, rodzice dzieci będący lekarzami, czy policjantami mogą wystąpić do dyrekcji przedszkola o zorganizowanie dla swoich dzieci zajęć w przedszkolu. W takim przypadku dyrekcja przedszkola ma obowiązek zapewnić dziecku opiekę w przedszkolu. Natomiast samo złożenie wniosku zależy od decyzji rodzica.

Osoby zatrudnione w służbach mundurowych mogą wybrać, czy ich dziecko otrzyma opiekę w przedszkolu, czy będą pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy – art. 4 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).

