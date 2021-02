Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - luty 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony na luty 2021 r. Do kiedy można wnioskować w ZUS o zasiłek przyznawany w razie zamknięcia szkoły, przedszkola, żłobka z powodu COVID-19? Kto może złożyć oświadczenie? Co w przypadku ograniczonego funkcjonowania placówki? Do jakiego wieku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy zasiłek? co gdy drugi rodzic jest bezrobotny lub na urlopie?