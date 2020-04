Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 24 maja 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 maja 2020 r.

W dniu dzisiejszym Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jest to projekt zmian do tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 – tarcza antykryzysowa 3.0. Kwestia przedłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego (przyznawanego w związku z zamknięciem szkół, przedszkoli, żłobków, innych placówek, do których uczęszcza dziecko lub niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię czy opiekuna dziennego) została uregulowana w art. 66 projektu ustawy:

Art. 66. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 43, oraz zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4a ust. 1 tej ustawy, przysługuje od dnia 4 maja, w wymiarze odpowiednio wskazanym w art. 4 ust. 1 i 1a oraz art. 4a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 43, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.





Zgodnie z powyższym dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany z ZUS i zasiłek opiekuńczy wypłacany z KRUS będą przysługiwały dłużej, jeszcze po 4 maja, do którego przedłużono jego wypłacanie na mocy rozporządzeń Rady Ministrów. Na chwilę obecną zamknięcie szkół ma trwać do 24 maja. Jest to więc data, do której w razie przyjęcia przepisów tarczy 3.0 przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Otwarcie przedszkoli i żłobków od 6 maja 2020 r.

W dniu dzisiejszym rząd ogłosił drugi etap odmrażania gospodarki. Od dnia 6 maja mają zostać otwarte żłobki i przedszkola. Przyznaje się jednak możliwość zamknięcia ich w wyjątkowych przypadkach przez poszczególne samorządy.

Jeśli rodzice pracują, dzieci będą mogły wrócić do placówek dla najmłodszych. Organy prowadzące przedszkola i żłobki mogą wznowić ich działalność o środy 6 maja 2020 r. Należy jednak mieć na względzie wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zezwala się organom prowadzących wspomniane placówki na ograniczenie liczebności grupy przedszkolnej lub żłobkowej.

Co istotne, każda jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola działające na jej terenie.

Co w tej sytuacji z zasiłkiem opiekuńczym?

Jeśli dziecko będzie uczęszczało do żłobka lub przedszkola, zasiłek nie przysługuje. Mogą na niego liczyć jednak rodzice, których dziecko zostanie w domu, gdy przedszkole i żłobek będą zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego lub gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19 (czyli np. ograniczenie liczebności grupy).

