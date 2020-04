Zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa - nowe oświadczenie, liczba dni, wypłata

Wniosek o wypłatę musi być kompletny żeby ZUS mógł wypłacić pieniądze

Gdy zostajemy z dzieckiem w domu, bo przedszkole jest zamknięte, a jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowę zlecenia wtedy o zasiłek występujemy bezpośrednio do swojego pracodawcy natomiast, tylko, jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą wniosek składamy w ZUS. Właściciel małej firmy przesyła (składa) wniosek bezpośrednio do ZUS zarówno za siebie samego, jeśli jest to firma jednoosobowa, jak i swoich pracowników, jeśli ich zatrudnia.

- Błędy we wnioskach lub brak załącznika uniemożliwia nam nie tylko wypłatę, ale także rozpatrzenie wniosku. My musimy prosić pracodawcę o uzupełnienie, pracownik czeka na przelew z ZUS a tymczasem my korespondujemy z ich pracodawcą - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Dlatego apeluję o sprawdzanie poprawności wypełnionych dokumentów oraz dołączanie przez pracodawcę do oświadczenia pracownika zaświadczeń Z-3 lub Z-3a – dodaje.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Pracownik lub zleceniobiorca składa oświadczenie o tym, że chce skorzystać z opieki nad dzieckiem bezpośrednio do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy. Pracownik zatrudniony w małej firmie (do 20 osób) może także sam złożyć wniosek bezpośrednio do ZUS, ale to znacznie wydłuża procedurę, bo wtedy my zwracamy się do pracodawcy o przesłanie do nas druku, Z-3 jeśli ktoś jest zatrudniony na umowę o prace lub Z-3a jeśli to umowa zlecenia. Jeśli wniosek jest składany bezpośrednio do pracodawcy wtedy to pracodawca od razu po załączeniu do wniosku o zasiłek odpowiedniego formularza – wysyła go do ZUS. Szybciej, prościej mniej procedur i pracy dla nas, pracownika i pracodawcy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.

Więcej informacji, wzór oświadczenia i instrukcja wypełnienia znajdują się na stronie https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095