Wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 26 kwietnia 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa dotycząca koronawirusa) wprowadziła tarczę antykryzysową, a więc rozwiązania prawne mające na celu ochronę przedsiębiorców przed negatywnym wpływem epidemii koronawirusa (COVID-19) na polską gospodarkę. Specustawa odpowiada również na zapotrzebowanie rodziców, którzy są zmuszeni zrezygnować z pracy na czas koniecznego sprawowania osobistej opieki nad dziećmi w trakcie okresu zamknięcia wszystkich żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół bądź innych placówek, do których uczęszczają dzieci.

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Pierwsza regulacja prawna przyznawała prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego jedynie w przypadku dzieci uczęszczających na co dzień do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Ostatnia zmiana ustawy przyznaje prawo do zasiłku także rodzicom, którzy korzystają zwykle z pomocy niani lub opiekuna dziennego, lecz z powodu epidemii COVID-19 zostali pozbawieni tego wsparcia w wychowywaniu dziecka lub dzieci. Co do zasady dodatkowy zasiłek dotyczy wyłącznie dzieci od ukończenia 8 roku życia. Wyjątkiem są dzieci niepełnosprawne.

Jeśli w związku z COVID-19 została zamknięta placówka, do której uczęszcza dziecko legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bądź zostało ono pozbawione opieki dotychczasowego opiekuna dziennego/niani, rodzice mogą ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy nawet w przypadku, gdy dziecko to nie ma jeszcze ukończonych 18 lat.

Wydłużenie okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 26 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenia wydłużające dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 26 kwietnia 2020 r. obowiązują od 9 kwietnia. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym omawiany zasiłek przysługuje na cały okres zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół, placówek pobytu dziennego oraz innych placówek, jednak nie dłużej niż do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Co zrobić, aby uzyskać zasiłek?

Aby uzyskać zasiłek, należy złożyć stosowne oświadczenie do ZUS lub KRUS. Wysokość zasiłku wynosi 80% stałej pensji.

Pobierz wzór oświadczenia >>>

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 656)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 659)