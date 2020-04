Najczęstsze błędy we wnioskach i oświadczeniach składanych do ZUS (tarcza antykryzysowa)

Błąd powoduje brak wypłaty świadczenia

Brak podpisu pod oświadczeniem, błędny numer rachunku, wpisywanie zamiast wynagrodzenia stawki godzinowej - m.in. takie błędy popełniają przedsiębiorcy, którzy wnioskują o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. ZUS apeluje, aby nie śpieszyć się i przed wysłaniem dokumentów dokładnie sprawdzić zawarte tam informacje.

Brak podpisu oświadczeń

Na jakie błędy trafiają eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? To najczęściej niepodpisywanie oświadczeń. Brak podpisu powoduje, że wniosek zamiast do realizacji musi zostać uzupełniony. W tym przypadku wszczynane jest postępowanie wyjaśniające.

- Znacznie wydłuża to czas na przykład wypłaty postojowego czy wydanie decyzji o zwolnieniu z opłacania składek – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Niezrozumiałe jest dla mnie przepisywanie bez zastanowienia treści z dokumentów, które są tylko wzorem, instrukcją jak wypełnić wniosek. Zupełnie nie wiem jak zamiast swoim nazwiskiem można we wniosku podpisywać się nazwiskiem Jan Kowalski przepisywanym ze wzoru umieszczonego w Internecie – dodaje Kowalska-Matis.

Niepotrzebne informacje

Nie tylko podpis stanowi problem. Przedsiębiorcy często dopisują niepotrzebne informacje we wnioskach w różnych miejscach.

Nieprawidłowe wynagrodzenie i błędny numer konta

Jak zauważa rzeczniczka dosyć często zdarzają się przypadki, że zamiast wynagrodzenia miesięcznego wpisywana jest stawka godzinowa lub co jeszcze gorsze - błędny numer własnego rachunku bankowego.

Postępowanie wyjaśniające

- Dlatego apeluję powoli i starannie wypełniajmy dokumenty. Poprawnie wypełniony i podpisany własnym nazwiskiem dokument jest podstawą do wypłaty pieniędzy na dobrze podany numer konta. Wnioski z błędami wymagają postępowania wyjaśniającego. Musimy zadzwonić, napisać mail, skontaktować się z wnioskodawcą a to trwa – przestrzega rzeczniczka.

Wysyłanie wniosków na e-mail placówek ZUS

Wiele wniosków wpływało na różne e-maile placówek ZUS, co jest błędem. Takie osoby muszą ponownie złożyć podpisany wniosek. Wnioski do ZUS można składać elektronicznie, ale wyłącznie za pomocą PUE lub papierowo. Wszelkie informacje na temat tego:, kto może skorzystać z ulg, gdzie składać wnioski i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 kwietnia przedsiębiorcy złożyli do ZUS ponad milion wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Pierwsze świadczenia postojowe zostały wypłacone 15 kwietnia. Dotyczyło to ponad 86 tys. osób, na których konta trafiło łącznie ponad 172 mln złotych. Na Dolnym Śląsku pieniądze trafiły do ponad 7 tys. firm, którym ZUS wypłacił około 14 mln zł. W najbliższy poniedziałek na kontach przedsiębiorców pojawią się kolejne postojowe.