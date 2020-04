13 emerytura w kwietniu 2020 - dla kogo, wysokość

Komu wypłacimy trzynastą emeryturę

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacimy osobom, które 31 marca roku, w którym będzie wypłacane to świadczenie, są uprawnione do:

emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,

renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Czy dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie przysługiwało, jeśli emerytura lub renta jest zawieszona

Trzynasta emerytura nie będzie przysługiwała, jeśli prawo do świadczeń było zawieszone na dzień 31 marca danego roku.

W jakiej wysokości będziemy wypłacać trzynastą emeryturę

Trzynastą emeryturę będziemy wypłacać w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.

Od 1 marca 2020 r. najniższa emerytura wynosi 1200 zł (brutto). Zatem w 2020 r. wypłacimy trzynastą emeryturę w wysokości 1200 zł (brutto).

Osobie uprawnionej, np. do:

emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura,

emerytury częściowej lub renty socjalnej w zmniejszonej wysokości,

a także rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego ustalonego w wysokości niższej od najniższej emerytury

trzynasta emerytura będzie przysługiwała w pełnej wysokości, czyli w wysokości najniższej emerytury – 1200 zł (brutto) w 2020 r.

Kiedy będziemy wypłacać trzynastą emeryturę

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacimy wraz ze świadczeniami wypłacanymi za kwiecień danego roku. W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych trzynastą emeryturę wypłacimy w maju wraz z tymi świadczeniami.

Ile dodatkowych świadczeń (trzynastych emerytur) będzie przysługiwało osobom uprawnionym do dwóch świadczeń, np. emerytury z ZUS i emerytury z KRUS

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej będzie przysługiwało tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (jedna trzynastka).

Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy trzynastą emeryturę wypłaci ZUS.

W jakiej wysokości przyznamy jednorazowe świadczenie pieniężne osobom uprawnionym do wieloosobowej renty rodzinnej

Do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynasta emerytura, bez względu na liczbę osób uprawnionych do tej renty.

Trzynasta emerytura podlega podziałowi stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, ustalonej w wysokości na dzień 31 marca danego roku.

Oznacza to, że trzynastą emeryturę w pełnej wysokości, czyli 1200 zł w 2020 r., podzielimy na równe części – proporcjonalnie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej na dzień 31 marca danego roku. Jeśli np. do renty rodzinnej są uprawnione 2 osoby, to w 2020 r. każdej przysługiwać będzie po 600 zł (brutto).

Decyzja o przyznaniu trzynastej emerytury

Osobom uprawnionym do trzynastej emerytury będziemy przesyłać decyzję o jej przyznaniu.

W 2020 r. decyzje prześlemy wraz decyzjami waloryzacyjnymi dotyczącymi świadczeń emerytalno-rentowych.

Potrącenia z trzynastej emerytury

Z trzynastej emerytury nie będziemy dokonywać potrąceń i egzekucji. Wypłacimy pełną kwotę tego świadczenia.