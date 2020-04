Co z orzeczeniem lekarskim, którego termin upływa w czasie epidemii?

Orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS albo komisję lekarską jest niezbędne do otrzymywania takich świadczeń, jak: renta dla niezdolnych do pracy, 500+ dla niesamodzielnych czy świadczeń rehabilitacyjnych. Co w przypadku, gdy jego ważność kończy się w czasie epidemii?