Tarcza antykryzysowa: zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe i brak opłaty prolongacyjnej

Pomoc dla przedsiębiorców w ramach „tarczy antykryzysowej”

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania, które oferuje przedsiębiorcom Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Obowiązujące od dzisiaj, czyli 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Składki za trzy miesiące, za przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność już przed 1 lutego 2020 r. pokryje budżet państwa.

- To oznacza, że osoby zwolnione z płacenia składek zachowują ciągłość ubezpieczenia oraz to, że na ich kontach emerytalnych zostanie zapisana składka należna, czyli nie stracą nic na tym, że przez trzy miesiące nie zapłacą składek – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Zwolnienie dotyczy składek zarówno za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także osoby samozatrudnione, które opłacają składki tylko za siebie pod warunkiem, że ich przychód w marcu wyniósł do 15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za czas zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku. Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

Dlatego ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na koniec 2019 roku (31 grudnia 2019 r.) nie zalegali w ZUS ze składkami za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Co ważne jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.