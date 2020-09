Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne 2020/2021

Dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia

Elektroniczna Weryfikacja Świadczeniobiorców (eWUŚ) to system, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie naszego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Dane aktualizowane są codziennie na podstawie informacji przesyłanych m. in. z oddziałów ZUS i KRUS.

Co zrobić w sytuacji, gdy system nie potwierdzi prawa do świadczeń i wyświetla nas „na czerwono”? Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego można potwierdzić za pomocą dokumentów, które różnią się w zależności od statusu osoby ubezpieczonej.





Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest:

1. Dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę:

raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę + ZUS ZUA lub ZUS ZZA ,

, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,

legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy.

2. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne + ZUS ZUA (ZUS ZZA).

3. Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

zaświadczenie lub legitymacja wydana i aktualnie potwierdzona przez KRUS.

4. Dla emerytów i rencistów:

legitymacja emeryta-rencisty,

aktualne zaświadczenie z ZUS/KRUS/WBE/ZER.

5. Dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:

aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy.

6. Dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:

umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej + potwierdzenie zgłoszenia w ZUS (ZUS ZZA).

7. Dla osoby posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy wydana na określony okres.

8. Dla osób pobierających zasiłek chorobowy, wypadkowy, rehabilitacyjny, macierzyński:

zaświadczenie o wypłacaniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego (Uwaga! Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie pobierania zasiłku).

9. Dla osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:

zaświadczenie z ZUS/KRUS informujące o ciągłości zwolnienia.

10. Dla osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty:

zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty.

11. Dla członka rodziny ubezpieczonego:

dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny, np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCNA (ZCZA),

aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,

zaświadczenie wydane przez ZUS o zgłoszeniu członków rodziny;

dodatkowo dla uczniów i studentów (pomiędzy 18. a 26. r. ż.) niezbędna jest legitymacja szkolna lub studencka.

12. Dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:

poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),

certyfikat,

karta EKUZ.

Alternatywa dla dokumentów potwierdzających prawo do ubezpieczenia

Jeśli nie jest możliwe przedstawienie jednego z powyższych dokumentów, istnieje jeszcze jedna możliwość. Świadczeniobiorca składa pisemne oświadczenie o swoim prawie do świadczeń. Prawidłowo wypełniony druk powinien zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz podstawę prawną do świadczeń.

