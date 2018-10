Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego - zmiana tytułu ubezpieczenia

PROBLEM

Do końca sierpnia 2018 r. zatrudnialiśmy zleceniobiorcę, który od 1 września 2018 r. pracuje na podstawie umowy o pracę (umowa zlecenia skończyła się 31 sierpnia 2018 r.). Osoba ta, będąc zleceniobiorcą, zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Czy w związku z tym, że zmienia się tytuł ubezpieczenia na pracowniczy, powinniśmy wyrejestrować członka rodziny razem z wyrejestrowaniem zleceniobiorcy (z kodem 04 11 xx), a następnie ponownie zgłosić członka rodziny razem ze zgłoszeniem pracownika? - pyta Czytelniczka z Nowej Soli.

RADA

Tak. Ze względu na zmianę kodu tytułu do ubezpieczeń konieczne jest wyrejestrowanie zleceniobiorcy od 1 września 2018 r., w związku z ustaniem tytułu do ubezpieczeń, a także wyrejestrowanie członka jego rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Następnie z tym samym dniem należy zgłosić ubezpieczonego z kolejnego tytułu, a także ponownie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionego członka rodziny.

reklama reklama

UZASADNIENIE

Każdy płatnik składek jest zobowiązany zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (lub tylko do ubezpieczenia zdrowotnego) wszystkie osoby, za które pełni obowiązki płatnika składek.

Polecamy: Serwis Prawno-Pracowniczy – prenumerata.

W przypadku zmiany danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym (ZUS ZUA lub ZUS ZZA), dotyczących:

kodu tytułu ubezpieczenia,

rodzajów ubezpieczeń oraz

terminów ich powstania,

płatnik informuje o tym ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS (art. 36 ust. 13 ustawy systemowej).

Rozwiązanie 31 sierpnia 2018 r. umowy zlecenia i nawiązanie z tą samą osobą stosunku pracy od następnego dnia wiąże się z koniecznością zmiany przez płatnika kodu tytułu ubezpieczenia (z 04 11 xx na 01 10 xx). W związku z tym zleceniodawca jest zobowiązany wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, a następnie ponownie go zgłosić na formularzu ZUS ZUA z kodem pracowniczym.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w Państwa przypadku zleceniobiorca, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (art. 67 ust. 3 i art. 5 pkt 3 ustawy zdrowotnej), w tym: