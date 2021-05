Świadczenie przedemerytalne - ile można dorobić 2021

Świadczenie przedemerytalne - ile można dorobić w 2021 r. bez konieczności pomniejszenia lub zawieszenia świadczenia przez ZUS?

Świadczenie przedemerytalne - wysokość netto w 2021 r.

Świadczenie przedemerytalne z ZUS od 1 marca 2021 r. wynosi 1262,34 zł brutto. Ile świadczenie przedemerytalne wynosi na rękę?

Świadczenie przedemerytalne a praca

Pobierając świadczenie przedemerytalne, można dorabiać. Przewidziano jednak limity dla takiej pracy, a raczej limity kwot dorabiania. W tym celu przekazuje się ZUS do końca maja każdego roku kwoty przychodu osiągnięte od 1 marca do 28 lub 19 lutego każdego roku. Czytaj więcej: Świadczenie przedemerytalne - ważny termin do końca maja. Ile najwięcej można dorobić bez żadnych konsekwencji?

Świadczenie przedemerytalne - ile można dorobić w 2021 r.?

ZUS podaje limity dorabiania od 1 marca 2021 r.:

Rodzaj kwoty Wysokość kwoty dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2020 r. 1291,90 zł graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2020 r. 3617,30 zł dopuszczalna roczna kwota przychodu 15 502,80 zł graniczna roczna kwota przychodu 43 407,60 zł gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia 631,17 zł

ZUS podaje dwa limity: miesięczny i roczny, przy czym operuje się dwiema kwotami: dopuszczalną i graniczną. Co to oznacza? Dopuszczalna kwota zarobków na miesiąc wynosi 1291,90 zł brutto. Przekroczenie tej kwoty powoduje odpowiednie zmniejszenie świadczenia z ZUS. Gwarantowana kwota świadczenia to 631,17 zł, a więc nawet w przypadku dorobienia np. 800,00 zł, nie można pomniejszyć świadczenia przedemerytalnego do kwoty niższej niż 631,17 zł. Wyjątkiem jest przekroczenie kwoty 3617,30 zł na miesiąc. Wówczas dochodzi do zawieszenia świadczenia wypłacanego z ZUS.

W skali roku I limit to 15 502,80 zł - dopuszczalna kwota przychodu rocznie. II limit to natomiast 43 407,60 zł - graniczna roczna kwota przychodu.

Świadczenie przedemerytalne a emerytura

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie bezrobotnej, która minimum przez 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych i nie odmówiła w tym okresie bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, nie osiągnęła wieku emerytalnego i nie może jeszcze pobierać emerytury. Pobieranie świadczenia przedemerytalnego nie wpływa na wysokość przyszłej emerytury.

Świadczenie przedemerytalne - dla kogo?

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, trzeba spełniać określone wymogi, jak:

tryb rozwiązania stosunku pracy - z powodu likwidacji pracodawcy lub jego niewypłacalności w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, a minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy to 6 miesięcy,

wiek - co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna),

długość okresów składkowych i nieskładkowych (do dnia rozwiązania stosunku pracy) - co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna).

Nie jest to jedyna sytuacja, kiedy przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego. ZUS wymienia jeszcze inne przypadki:

długość okresów składkowych i nieskładkowych do czasu rozwiązania stosunku pracy wynosiła co najmniej 30 lat (kobieta) i 35 lat (mężczyzna),

wiek co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna),

rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), a minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy to

6 miesięcy;

albo

ogłoszono upadłość działalności pozarolniczej,

do dnia ogłoszenia upadłości okresy składkowe i nieskładkowe wynosiły co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna),

wiek co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna),

minimalny okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne to 24 miesiące;



albo

ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat (kobieta)i 25 lat (mężczyzna),

wiek co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna),

rejestracja w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat;

albo

ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka,

okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna),

wiek co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna),

rejestracja w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna pobieranego nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni, do którego prawo ustało na skutek śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka;

albo

rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),

okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 35 lat (kobieta) i 40 lat (mężczyzna),

bez względu na wiek,

minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy to 6 miesięcy;

albo

rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

udowodnienie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy okresy składkowe i nieskładkowe wynosiły co najmniej 34 lat (kobieta) i 39 lat (mężczyzna),

bez względu na wiek,

okres zatrudnienia u tego pracodawcy to co najmniej 6 miesięcy;

albo

rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz w dniu 28 września 1997 r. pozostawała w zatrudnieniu w zakładach, które produkują lub zaprzestały produkcji wyrobów zawierających azbest,

okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna) w tym co najmniej 10 lat zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładach, które produkują lub zaprzestały produkcji wyrobów zawierających azbest,

bez względu na wiek.

Osoby uprawnione zgodnie z powyższymi wymaganiami otrzymują świadczenie na wniosek przedkładany ZUS. Wniosek o świadczenie przedemerytalne składa się na formularzu ZUS ESP.

Świadczenie przedemerytalne a trzynastka

Czy osobom pobierającym świadczenie przedemerytalne należy się dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. trzynastka? Wypłacane jest ono w terminie kwiecień/maj każdego roku. W 2021 r. tzw. 13 emerytura wyniosła 1066,24 zł netto. Przysługuje każdemu emerytowi i renciście, niezależnie od wysokości otrzymywanego świadczenia. Należy się także tym osobom, które na dzień 31 marca mają prawo do świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2173 oraz z 2020 r. poz. 252).