Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

W okresie 1 marca 2020 r. - 28 lutego 2021 r. świadczenie rehabilitacyjne wynosi 1210,99 zł miesięcznie brutto (art. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych). Netto, a więc "do ręki", jest to 1035,68 zł. Jeśli przyznano uprawnionemu świadczenie, a otrzymuje kwotę niższą, powinien zadzwonić lub udać się do ZUS w celu weryfikacji zaistniałej sytuacji.

Polecamy: Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet PREMIUM





Aby otrzymać świadczenie, należy spełnić szereg warunków uregulowanych w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych, np. osiągnięcie odpowiedniego wieku do rozwiązania stosunku pracy (kobiety - 56 lat, mężczyźni - 65 lat przy stażu pracy odpowiednio 20 i 25 lat albo kobiety - 55 lat, mężczyźni - 60 lat przy okresach składkowych i nieskładkowych odpowiednio 30 i 35 lat) czy rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. upadłość).

Więcej informacji na temat warunków uzyskania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego: Świadczenie przedemerytalne 2020 - netto/brutto

Podczas pobierania świadczenia przedemerytalnego można dorabiać. Jednak jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych, ale nie przekracza kwoty 70% tego wynagrodzenia - świadczenie ulega pomniejszeniu. Natomiast uzyskanie przychodu w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego wynagrodzenia powoduje zawieszenie prawa do świadczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2173)