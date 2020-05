Tarcza Antykryzysowa 3.0 - 8 głównych zmian

Tarcza antykryzysowa – najważniejsze zmiany

Najnowsze zmiany w ramach Tarczy Antykryzysowej przynoszę liczne rozwiązania korzystne m.in. dla rodzin, emerytów, osób prowadzących działalność gospodarczą czy zatrudniających osoby niepełnosprawne.

1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Wydłużono możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do dnia 14 czerwca br. Będzie on przyznawany na dotychczasowych zasadach. W związku z otwarciem żłobków i przedszkoli dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać również w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki przez placówki lub decyzji rodzica ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania tych placówek, gdy taka opieka nie jest możliwa oraz gdy rodzic podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki.

[red. aktualne przepisy Tarczy 3.0 przewidują przedłużenie dodatkowego zasiłku na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, MRPiPS zapewnia jednak, że trwają prace nad poprawkami do ustawy zapewniającymi zasiłek także rodzicom dzieci zdrowych do 8. roku życia]

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie wraz z jednoczesnym wprowadzeniem tzw. zasady „złotówka za złotówkę”.

3. Nowy instrument finansowany z FGŚP

Rozszerzona tarcza antykryzysowa wprowadza nowy instrument finansowany ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Uprawnione osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoby fizyczne, którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego, mogą uzyskać dofinansowanie do 80% wynagrodzenia pracownika. Nie może to być jednak więcej niż 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia wraz z pokryciem składek na ubezpieczenia społeczne.

4. Świadczenie postojowe

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe będzie przysługiwać, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. Wcześniej był to 1 lutego.

5. Zwolnienie ze składek

Ustawa wprowadza możliwość zwolnienia ze składek za kwiecień i maj br. dla osób prowadzących działalność gospodarczą opłacających składki na własne ubezpieczenie. Będzie ono przysługiwało jeżeli przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł. Zwolnienie przysługuje za kwiecień i maj.