Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 czerwca - potwierdza MRPiPS

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przedłużone do 14 czerwca

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest przedłużone do 14 czerwca br. – przypomina w środę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowy zasiłek przysługuje na dotychczasowych zasadach rodzicom dzieci do 8 lat i opiekunom osób niepełnosprawnych.

W środę serwis Prawo.pl podał, że 25 maja rodzice dzieci do lat 8 stracą prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego czy szkoły. Jak wskazano w artykule, prawo do zasiłku zachowają tylko ci, którzy wychowują pociechy z niepełnosprawnościami do 18. roku życia, w tym funkcjonariusze służb i rolnicy.

MRPiPS w komunikacie przesłanym PAP zapewniło, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach zarówno dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 jak i dzieci i osób niepełnosprawnych. Resort przypomniał, że prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest przedłużone do 14 czerwca br.

"Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać zarówno w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, jak również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez wymienione placówki z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z COVID-19, oraz również w przypadku, gdy, ubezpieczony podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem" – wskazuje MRPiPS.

Zasiłek opiekuńczy - zasady

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Olga Zakolska