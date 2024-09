Osoby oszczędzające w PPK, które nie otrzymały wpłaty powitalnej w sierpniu, powinny dostać ją do 14 listopada 2024 roku

Na wpłatę powitalną w PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) niekiedy trzeba trochę poczekać. Co jeśli wpłata nue dotarła w sierpniu 2024 roku? Kiedy dostanę pierwszą wpłatę? Jakie warunki trzeba spełnić i jaki jest czas oczekiwania?

Kiedy dostanę wpłatę powitalną?

Wpłaty powitalne przekazywane są na rachunki kolejnych uczestników PPK raz na kwartał. Osoby oszczędzające w PPK, które nie otrzymały wpłaty powitalnej w sierpniu br., powinny dostać ją do 14 listopada. Oczywiście, jeśli spełnią warunki do jej otrzymania.

Uprawnienia do wpłaty powitalnej uczestników PPK ustala Polski Fundusz Rozwoju S.A. na podstawie danych zgromadzonych w Ewidencji PPK. Robi to raz na kwartał. Zgodnie z ustawą o PPK ma on bowiem obowiązek, w terminie 15 dni od dnia zakończenia kwartału, przekazać ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o łącznej liczbie osób, które w tym kwartale spełniły warunki do nabycia prawa do takiej wpłaty. Po otrzymaniu takiej informacji, minister - za pośrednictwem PFR - zobowiązany jest przekazać tym osobom wpłatę powitalną w wysokości 250 zł (jest ona finansowana ze środków Funduszu Pracy). Powinna ona trafić na ich rachunki PPK w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, w którym osoby te spełniły warunki do jej otrzymania.

Trzeba spełnić dwa warunki, aby otrzymać wpłatę powitalną

Pierwszym warunkiem, jaki należy spełnić, aby otrzymać wpłatę powitalną, jest uczestnictwo w PPK, które trwać musi przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe. Drugim warunkiem nabycia prawa do wpłaty powitalnej jest, aby na rachunek PPK pracownika - w okresie jego uczestnictwa w programie - dokonano finansowanych przez niego wpłat podstawowych za co najmniej 3 miesiące. Przykładowo, jeżeli uczestnik PPK spełnił warunki otrzymania wpłaty powitalnej w II kwartale, wpłata ta powinna zostać zaewidencjonowana na jego rachunku PPK do 14 sierpnia, a jeśli spełni te przesłanki w III kwartale – do 14 listopada.

Okres oczekiwania na wpłatę powitalną w PPK

Okres oczekiwania na wpłatę powitalną zależy zatem od tego, w którym miesiącu kwartału uczestnik spełnił warunki do jej otrzymania.

Przykład Uczestnik PPK został „zapisany” do PPK w pierwszej połowie kwietnia br., w związku z czym warunek uczestnictwa w PPK przez 3 pełne miesiące kalendarzowe spełnił z końcem lipca. Przez cały ten okres uczestnik PPK aktywnie oszczędzał w PPK. Pierwsze wpłaty do PPK zostały obliczone i pobrane od wynagrodzenia wypłaconego mu pod koniec kwietnia i przekazane do instytucji finansowej w połowie maja. Trzecia finansowana przez niego wpłata podstawowa trafiła do instytucji finansowej w połowie lipca. Oznacza to, że obie przesłanki do nabycia prawa do wpłaty powitalnej uczestnik ten spełnił w lipcu, czyli w III kwartale br. A zatem wpłatę powitalną powinien otrzymać do 14 listopada (okres oczekiwania tego pracownika na wpłatę powitalną - liczony od spełnienia warunków - to ok. 3,5 miesiąca).

Krócej na wpłatę powitalną czekać będzie uczestnik, który warunki do jej otrzymania spełni nie w pierwszym miesiącu, a w trzecim miesiącu danego kwartału.

Przykład Uczestnik PPK, „zapisany” do PPK w pierwszej połowie czerwca br., warunek uczestnictwa w PPK przez 3 pełne miesiące kalendarzowe spełni z końcem września. W jego przypadku pierwsze wpłaty do PPK zostały obliczone i pobrane od wynagrodzenia wpłaconego mu pod koniec czerwca i przekazane do instytucji finansowej od razu po ich obliczeniu i pobraniu, a zatem jeszcze w czerwcu. Trzecia finansowana przez niego wpłata podstawowa trafiła do instytucji finansowej w sierpniu. Oznacza to, że dwa warunki uprawniające go do otrzymania wpłaty powitalnej uczestnik PPK spełni we wrześniu (III kwartał). Powinien ją zatem otrzymać do 14 listopada (okres oczekiwania tego pracownika na wpłatę powitalną - liczony od spełnienia warunków - to ok. 1,5 miesiąca).

Ważne Pracownik jest uprawniony do otrzymania jednej wpłaty powitalnej, bez względu na ilość posiadanych rachunków PPK. Oznacza to, że uczestnik PPK, który już otrzymał wpłatę powitalną i dla którego np. po upływie kilku lat zostanie utworzony nowy rachunek PPK, nie otrzyma kolejnej wpłaty powitalnej.

Ważne Pracownik jest uprawniony do otrzymania jednej wpłaty powitalnej, bez względu na ilość posiadanych rachunków PPK. Oznacza to, że uczestnik PPK, który już otrzymał wpłatę powitalną i dla którego np. po upływie kilku lat zostanie utworzony nowy rachunek PPK, nie otrzyma kolejnej wpłaty powitalnej.