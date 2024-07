Kto może przystąpić do PPK?

Przykład

Pracodawca zatrudnił pracownika na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia br. Jest to pierwsze zatrudnienie tej osoby w tym podmiocie. Pracodawca przyjął zasadę, że „zapisuje” osoby zatrudnione do PPK najpóźniej jak to możliwe, czyli 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 90 dni zatrudnienia. W przypadku pracownika zatrudnionego 1 czerwca, pracodawca miałby czas na „zapisanie” go do PPK do 10 września br., ale w tym dniu pracownik nie będzie już zatrudniony u tego pracodawcy, co spowoduje, że nie zostanie „zapisany” przez niego do PPK. Inaczej byłoby w przypadku, gdyby pracodawca zatrudniał wcześniej tego pracownika. Załóżmy, że pracownik był już zatrudniony u tego pracodawcy od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 r. (przez 62 dni). W takim przypadku, po ponownym zatrudnieniu go 1 czerwca br., 90 dzień zatrudnienia pracownika upłynąłby 28 czerwca, w związku z czym pracodawca miałby obowiązek „zapisać” go do PPK do 10 lipca. W tym dniu pracownik byłby jeszcze zatrudniony u tego pracodawcy i stałby się uczestnikiem PPK w związku z zatrudnieniem w tym podmiocie.