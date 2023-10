PPK. Nie trzeba być uczestnikiem PPK, żeby otrzymać oszczędności byłego męża lub żony

Uczestnik PPK, pozostający w związku małżeńskim, powinien pamiętać, że – jeśli z małżonkiem łączy go wspólność majątkowa – środki gromadzone przez niego w ramach PPK mogą nie być wyłącznie jego własnością. Mogą należeć bowiem do majątku wspólnego małżonków, co oznacza, że w razie rozwodu część z nich przypaść może jego byłemu małżonkowi.

Jeżeli małżeństwo uczestnika PPK uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na jego rachunku PPK, przypadające jego byłemu małżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego, są przekazywane w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK byłego małżonka uczestnika PPK. Oczywiście pod warunkiem, że taki rachunek posiada. Jeśli nie – ustawa o PPK przewiduje inne sposoby przekazania przypadających mu środków.

Wypłata transferowa

Wypłata transferowa na rachunek PPK byłego małżonka jest dokonywana przez instytucję finansową w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku oraz przedstawienia dowodu, że ma prawo do środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK. Konieczne jest także okazanie przez byłego małżonka potwierdzenia uczestnictwa w PPK.

Przykład Oboje małżonkowie są uczestnikami PPK. Po rozwodzie i podziale majątku wspólnego, była żona zwróciła się do instytucji finansowej, w której zostały zgromadzone środki PPK byłego męża, z wnioskiem o wypłatę transferową na jej rachunek PPK środków przypadających jej z rachunku PPK byłego męża w wyniku podziału majątku wspólnego. Do tego wniosku dołączyła prawomocne postanowienie sądu o podziale tego majątku, potwierdzające jej uprawnienie do tych środków. Środki przekazane w formie wypłaty transferowej na jej rachunek PPK zwiększą stan środków na jej rachunku. Wypłata transferowa nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Inne formy przekazania środków

Jeśli były małżonek uczestnika PPK nie przystąpił do PPK, środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika, zostaną mu przekazane w innej formie. W takiej sytuacji:

są one przekazywane w formie wypłaty transferowej na wskazany przez byłego małżonka rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przez tego byłego małżonka 60. roku życia albo

podlegają zwrotowi w formie pieniężnej (na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej), ale zwrot (czyli wycofanie środków przed 60. rokiem życia) wiąże się z określonymi pomniejszeniami, wskazanymi w ustawie o PPK, chyba, że były małżonek nabył już prawo do emerytury (wówczas pomniejszenia mu nie grożą).

Wybór formy przekazania środków zależy od byłego małżonka uczestnika PPK.

Zarówno wypłata transferowa, jak i zwrot, powinny zostać dokonane w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia instytucji finansowej przez byłego małżonka uczestnika PPK dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK przypadły temu byłemu małżonkowi.

Przykład Żona jest uczestnikiem PPK, mąż natomiast nie przystąpił do tego programu. Po rozwodzie i podziale majątku wspólnego, były mąż zwrócił się do instytucji finansowej prowadzącej rachunek PPK byłej żony o przekazanie mu środków z jej rachunku PPK, przysługujących mu w wyniku podziału majątku wspólnego. Ponieważ chciał otrzymać te środki bez pomniejszeń, złożył wniosek o przekazanie ich, w formie wypłaty transferowej, na wskazany przez niego rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia. Gdyby jednak nie chciał czekać, mógłby je wycofać, składając instytucji finansowej wniosek o zwrot.

Nie każda lokata

Jeśli były małżonek zdecyduje, aby przypadające mu środki trafiły na rachunek lokaty terminowej, instytucja finansowa dokona takiej wypłaty transferowej, jeżeli w umowie o prowadzenie rachunku terminowej lokaty przewidziano możliwość dysponowania środkami z PPK na warunkach określonych w art. 99 ust. 1 ustawy o PPK (chodzi o wypłatę 25% środków jednorazowo, a 75% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach albo całość środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach). Wypłata środków na tych zasadach nie będzie łączyć się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. W razie wypłaty środków po 60. roku życia, ale w innej konfiguracji, były małżonek będzie zobowiązany zapłacić 19% podatek od zysków kapitałowych od dochodu z tytułu wypłaty 75% środków przekazanych mu z PPK uczestnika PPK.

Natomiast w przypadku wycofania środków z lokaty terminowej przed osiągnięciem przez byłego małżonka 60. roku życia, odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 83 ustawy o PPK, określający skutki zwrotu i związane z nim pomniejszenia.

Zwrot wiąże się z pomniejszeniami

Były małżonek, który zdecyduje się na dokonanie zwrotu przypadających mu w wyniku podziału majątku wspólnego oszczędności, musi pamiętać, że instytucja finansowa przekaże, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej:

70% środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez pracodawcę uczestnika PPK, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego na byłego małżonka oraz

100% środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez uczestnika PPK jako osobę zatrudnioną, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego na byłego małżonka

– po uprzednim pomniejszeniu o 19% zryczałtowany podatek dochodowy (podatek od zysków kapitałowych).

Oznacza to, że 30% środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez pracodawcę uczestnika PPK, w części przypadającej byłemu małżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego, trafi na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, a informacja o tej kwocie zostanie zaewidencjonowana na koncie ubezpieczonego byłego małżonka jako składka na ubezpieczenie emerytalne – oczywiście pod warunkiem, że dla byłego małżonka prowadzone jest konto ubezpieczonego, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli nie – środki te trafią na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy. Na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy trafią też środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych do państwa, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego na byłego małżonka.

Pomniejszeń nie stosuje się, jeśli były małżonek uczestnika PPK – uprawniony do zwrotu – nie ma jeszcze co prawda 60 lat, ale nabył prawo do emerytury.