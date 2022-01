Partycypacja w PPE a zwolnienie ze stosowania ustawy o PPK

Partycypacja w PPE - kiedy zwalnia ze stosowania ustawy o PPK? Czy nowo powstały podmiot, który tworzy PPE, zwolniony jest ze stosowania przepisów ustawy o PPK?

PPE a zwolnienie z PPK

Podmioty zwolnione z prowadzenia PPK, w związku z prowadzeniem PPE powinny pamiętać o zbliżającej się weryfikacji partycypacji w PPE. Jeśli według stanu na dzień 1 stycznia 2022 r. w PPE będzie uczestniczyć mniej niż 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie, będzie on zobowiązany do utworzenia PPK.

Utrata zwolnienia z prowadzenia PPK oznacza w tym przypadku objęcie podmiotu zatrudniającego przepisami ustawy o PPK od 2 stycznia 2022 r. Podmiot w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy – liczonych od 2 stycznia 2022 r. – będzie zobowiązany do zawarcia - w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych - umowy o prowadzenie PPK (do 10 maja 2022 r.) oraz nie później niż na 10 roboczych przed upływem tego terminu umowy o zarządzanie PPK (do 25 kwietnia).

PPE zwalniające z PPK

Podmioty zatrudniające, które na dzień objęcia ich przepisami ustawy o PPK (np. dla firm 250+ był to 1 lipca 2019 r. a dla firm 50+ - 1 stycznia 2020 r.) prowadziły PPE, w którym uczestniczyło co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe w do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPE, mogły nie tworzyć PPK. Zwolnienie to nie jest jednak bezterminowe i przestaje obowiązywać począwszy od dnia:

następującego po dniu 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym;

zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni;

ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPE;

likwidacji PPE;

opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego.

Nowy podmiot a PPK

Nie zwalnia ze stosowania przepisów ustawy o PPK utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego przez nowo powstały podmiot zatrudniający. Jeśli podmiot, który powstał 1 grudnia 2021 r. utworzyłby PPE, w którym uczestniczyłoby co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie oraz naliczałby i odprowadzał składki podstawowe w do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, pozostawałoby to bez wpływu na jego obowiązek dotyczący utworzenia PPK.

Zwolnienie ze składek do PPK

Jednak podmiot zatrudniający, który uruchomiłby PPK, a następnie utworzyłby PPE i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPE, mógłby, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w podmiocie zatrudniającym, nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez organ nadzoru, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE. Tym samym podmiot zatrudniający, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, nie może skorzystać z takiego zwolnienia.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)