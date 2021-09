Pracodawca jako źródło informacji o PPK

PPK - skąd pracownicy czerpią informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych? To pracodawca jest zwykle pierwszym źródłem informacji.

Pracodawca pierwszym źródłem informacji o PPK dla pracownika

Uruchomienie programu PPK nakłada na pracodawcę nowe obowiązki informacyjne. Pracodawca, dbający o bezpieczeństwo finansowe pracowników, powinien poinformować każdą nowo zatrudnioną osobę o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach pracownika i pracodawcy związanych z tym uczestnictwem.

Pracodawca ma obowiązek poinformować osoby, które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70. roku życia, o tym, że, aby przystąpić do PPK, muszą złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie - w ich imieniu i na ich rzecz - umowy o prowadzenie PPK. Pomimo, że ustawa o PPK nie wskazuje terminu, w jakim pracodawca ma obowiązek przekazać tę informację, należy przyjąć, że powinien zrobić to niezwłocznie, aby umożliwić takim osobom przystąpienie do PPK w pierwszym możliwym dla nich terminie.

Obowiązki informacyjne wobec uczestnika PPK

Osoby, zapisane już do PPK, pracodawca musi natomiast poinformować o możliwości zadeklarowania przez nie wpłaty dodatkowej (maksymalnie do 2% wynagrodzenia) oraz obniżenia wpłaty podstawowej (maksymalnie do 0,5% wynagrodzenia). W tym przypadku ustawa również nie wskazuje terminu, w którym pracodawca ma obowiązek przekazać tę informację pracownikom. Należy jednak uznać, że również ta informacja powinna trafić do uczestników PPK bez zwłoki, w takim terminie, aby mogły jak najszybciej skorzystać ze swoich ustawowych uprawnień. Oznacza to, że pracodawca powinien zrobić to w czasie, który umożliwi uczestnikom PPK np. finansowanie wpłaty dodatkowej już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego im po zawarciu dla nich umowy o prowadzenie PPK.

Transfer środków nowo zatrudnionej osoby

Nowo zatrudniony pracownik, który w okresie zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy był uczestnikiem PPK - w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął mu termin 3 miesięcy zatrudnienia - powinien złożyć nowemu pracodawcy oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Niezwłocznie po otrzymaniu takiego oświadczenia pracodawca ma obowiązek poinformować uczestnika PPK o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową, czyli przelanie jego dotychczasowych oszczędności zgromadzonych w PPK na jego nowy rachunek PPK. Pracownik może w ciągu 7 dni pisemnie poinformować pracodawcę o braku zgody na złożenie takiego wniosku.

Zmiana instytucji finansowej

O obowiązku złożenia w imieniu uczestnika PPK wniosku o wypłatę transferową ma obowiązek poinformować także taki pracodawca, który zmienił instytucję finansową zarządzającą PPK w jego firmie - wypowiedział umowę o zarządzanie PPK dotychczasowej instytucji finansowej i zawarł tę umowę z inną instytucją. Uczestnik może w ciągu 7 dni pisemnie poinformować pracodawcę o braku zgody na złożenie takiego wniosku.

Ponowny automatyczny zapis

Warto też pamiętać, że co 4 lata - począwszy od 1 kwietnia 2023 r., pracodawca będzie zobowiązany wznowić dokonywanie wpłat do PPK za każdego pracownika, który wcześniej złożył deklarację o rezygnacji z ich dokonywania. Do końca lutego roku, w którym obowiązuje automatyczne wznowienie wpłat do PPK, pracodawca ma obowiązek poinformować o wznowieniu wpłat wszystkie osoby, które do momentu przekazania tej informacji złożyły mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Oznacza to, że taka informacja powinna trafić do pracowników, dla których nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK (złożyli tę deklarację przed zapisaniem ich do PPK) oraz do uczestników PPK, czyli osób, które złożyły deklarację o rezygnacji już po zawarciu w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK.

Podstawa prawna:

art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 15 ust. 2, art. 19 ust. 2, art. 23 ust. 5, art. 27 ust. 4 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).