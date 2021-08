Rezygnacja z wpłat do PPK nie powoduje wycofania środków

Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie oznacza, że osoba, która ją złożyła, przestaje być uczestnikiem tego programu. Złożenie takiej deklaracji nie powoduje także zwrotu środków z rachunku PPK. Wycofanie środków wymaga dyspozycji skierowanej do instytucji finansowej.

Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK - co oznacza?

Uruchomienie PPK jest obowiązkiem pracodawcy, ale dla pracownika jest dobrowolne. Jak wskazują przepisy ustawy o PPK, zarówno rezygnacja, jak i późniejszy powrót do programu, mogą nastąpić w każdym momencie.

Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja ta zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie tego uczestnika o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia.

Od tego, kiedy pracownik złoży pracodawcy deklarację o rezygnacji, zależy, czy stanie się uczestnikiem programu PPK.

Status uczestnika PPK

Osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK w momencie zawarcia - w jej imieniu i na jej rzecz - umowy o prowadzenie PPK i pozostaje uczestnikiem PPK bez względu na to, czy finansuje wpłaty do tego programu oraz czy pozostaje w zatrudnieniu w danym podmiocie zatrudniającym. Oznacza to, że jeśli pracodawca zawarł w imieniu i na rzecz pracownika umowę o prowadzenie PPK, późniejsza rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK będzie oznaczała jedynie zawieszenie ich dokonywania do programu, a pracownik nie przestanie być uczestnikiem PPK.

Inaczej będzie, jeśli rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK zostanie złożona przez pracownika jeszcze przed zawarciem dla niego umowy o prowadzenie PPK. W takim przypadku pracodawca nie zapisuje go do PPK, w związku z czym pracownik nie uzyskuje statusu uczestnika PPK. Jeżeli później zmieni zdanie co do uczestnictwa w PPK, składa pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat, po otrzymaniu którego pracodawca zawiera - w jego imieniu i na jego rzecz - umowę o prowadzenie PPK.

Zwrot oszczędności z PPK

Złożenie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK nie oznacza automatycznego wycofania środków z rachunku. W przypadku, gdy uczestnik PPK rezygnuje z oszczędzania w PPK albo ustanie zatrudnienie uczestnika PPK, zgromadzone przez niego dotychczas środki pozostają na jego rachunku PPK do czasu wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Dyspozycję wycofania oszczędności z rachunku PPK przed ukończeniem 60 roku życia nazywamy zwrotem. Uczestnik może dokonać zwrotu środków w każdym momencie przed osiągnięciem tego wieku, nawet jeśli wciąż finansuje wpłaty do programu. Rezygnacja z oszczędzania w PPK i wycofanie środków z programu to dwie różne „operacje”.

Wniosek o zwrot oszczędności składany jest bezpośrednio do instytucji finansowej, w postaci elektronicznej, chyba że umowa o zarządzanie PPK i umowa o prowadzenie PPK przewidują inną formę. Umowa o prowadzenie PPK powinna również określać termin i sposób dokonania zwrotu.

Pomniejszenia przy zwrocie oszczędności z PPK

Warto pamiętać, że przy zwrocie z rachunku PPK instytucja finansowa pobiera 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający i przekazuje je do ZUS. Informacja o tej kwocie jest ewidencjonowana na koncie uczestnika PPK w ZUS jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne.

Środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa są zwracane w całości do Funduszu Pracy.

Uczestnik PPK otrzymuje 70% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz 100% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez tego uczestnika, po uprzednim pomniejszeniu tych środków o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych.

Podstawa prawna:

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)