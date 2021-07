Warto poczekać z wypłatą środków z PPK

Wypłata środków z PPK po 60. roku życia - czy warto poczekać?

Wypłata środków z PPK po 60 roku życia

Aktywni zawodowo uczestnicy PPK, którzy skończyli już 60 lat, nie powinni spieszyć się z rozpoczęciem wypłat z rachunku PPK. Oczywiście, jeśli chcą nadal oszczędzać w tym programie.

Reklama

Uczestnik PPK może wypłacić zgromadzone przez siebie oszczędności w każdej chwili. Ze względu na cel tego programu, ustawodawca najkorzystniejsze warunki wypłaty oszczędności przewidział dla wypłat dokonywanych po 60. roku życia. Jeśli pracownik - z wyjątkiem 25% środków, które może wypłacić jednorazowo - resztę zdecyduje się wypłacić w co najmniej 120 miesięcznych ratach (lub całość zgromadzonych oszczędności wypłaci w co najmniej takiej liczbie rat), nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych. Jeśli będzie chciał skorzystać z tych oszczędności szybciej, od zysków przypadających na 75% środków taki podatek będzie musiał już zapłacić.

Decydując się na rozpoczęcie korzystania ze zgromadzonych oszczędności, uczestnik PPK musi jednak pamiętać, że tym samym pozbawi się możliwości dalszego oszczędzania w tym programie. Zgodnie bowiem z art. 97 ust. 3 ustawy o PPK w przypadku rozpoczęcia wypłat środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia wpłaty na PPK nie są dokonywane ani dopłaty roczne nie są przekazywane.

Bez dalszych wpłat do PPK

Reklama

Jeśli zatem pracujący uczestnik PPK- po ukończeniu 60 roku życia - rozpocznie wypłatę swoich oszczędności z tego programu, zatrudniający go pracodawca nie powinien już naliczać, pobierać ani odprowadzać wpłat na jego rachunek PPK. I to zarówno tych finansowanych przez samego uczestnika, jak i tych finansowanych przez pracodawcę. O tym, że pracownik złożył wniosek o wypłatę środków, pracodawca powinien dowiedzieć się od instytucji finansowej. Ma ona bowiem obowiązek poinformowania pracodawcy o tym fakcie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia przez pracownika wniosku o wypłatę.

Co więcej, w takiej sytuacji na rachunek PPK uczestnika nie wpłynie już dopłata roczna, nawet jeśli wcześniej pracownik nabył do niej prawo (w roku, za który przysługuje ta dopłata, zostały dokonane wpłaty do PPK w wymaganej wysokości), ale nie została ona jeszcze przekazana na jego rachunek.

Ważne: Ustawa o PPK wyłącza możliwość przekazania dopłaty rocznej, a także wpłat do PPK na rachunek uczestnika PPK, który rozpoczął dokonywanie wypłaty po ukończeniu 60. roku życia, niezależnie od tego, ile rachunków PPK jest prowadzonych dla tego uczestnika.

Osoby aktywne zawodowo powinny zatem dobrze przemyśleć decyzję o rozpoczęciu wypłat z PPK. Im dłuższy okres oszczędzania, tym większa szansa na większe oszczędności - tym bardziej, że ryzyko inwestycyjne w przypadku osób 60+ ograniczone jest do minimum. Zasadą PPK jest bowiem, że poziom ryzyka inwestycyjnego dla uczestnika PPK zmienia się w czasie, w myśl zasady: im bliżej do emerytury, tym oszczędności inwestowane są w instrumenty o mniejszym ryzyku. Oznacza to, że z biegiem lat udział inwestycji w udziałowe instrumenty finansowe (np. akcje) maleje na rzecz bezpieczniejszych instrumentów dłużnych (np. obligacji). To jeden z wielu mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo środków gromadzonych na rachunkach PPK. Co dla osób, które nie mają już przed sobą długiego oszczędzania w PPK, ma bardzo istotne znaczenie.

Wypłata w razie poważnego zachorowania

Ograniczenia dotyczące dalszego oszczędzania w PPK nie dotyczą osób 60+, które będą chciały wypłacić do 25% środków zgromadzonych na swoim rachunku PPK w razie poważnego zachorowania: swojego, swojego małżonka lub dziecka (do osiągnięcia przez nie pełnoletności). Jeśli zatem aktywna zawodowo osoba 60+ wypłaci na ten cel część swoich oszczędności zgromadzonych w PPK, nadal będzie mogła oszczędzać w tym programie.

Podobnie będzie w przypadku dokonania przez uczestnika PPK wypłaty transferowej, tzn. przekazania zgromadzonych oszczędności z jednego rachunku PPK na drugi. Dokonanie wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunku PPK nie stanowi bowiem przeszkody do dalszego gromadzenia środków w PPK (na rachunku PPK, z którego dokonano wypłaty transferowej i na innych rachunkach PPK).

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)