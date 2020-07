Od 1 lipca 2020 r. III etap wprowadzania PPK

1 lipca rozpoczyna się III etap wprowadzania PPK. Od dziś program Pracowniczych Planów Kapitałowych objął firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019).

W tym celu należy wybrać instytucję finansową, której zostanie powierzone zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK oraz zawrzeć z nią dwie umowy: najpóźniej do 27 października 2020 r. umowę o zarządzanie PPK, a następnie umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, najpóźniej do 10 listopada 2020 r.





Polecamy: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

Po zmianie ustawy o PPK podmioty zatrudniające

z II fazy wdrożenia PPK obowiązują te same maksymalne terminy na zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, co podmioty zatrudniające z III fazy. Oznacza to, że najpóźniejsze terminy utworzenia PPK przez podmioty zatrudniające na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 pracowników to: 27 października 2020 r. (termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK) i 10 listopada 2020 r. (termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK). Zmiana ta wynika z art. 54 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK należy naliczyć wpłaty, które trafią na indywidualne rachunki uczestników PPK.

- Zachęcam wszystkich przedsiębiorców, którzy wchodzą do programu PPK w II lub III turze, by nie zostawiali na ostatnią chwilę decyzji o wyborze instytucji finansowej i podpisaniu umów. Kampania informacyjna wśród pracowników, zapoznanie się z ofertami instytucji zarządzających PPK oraz wybór instytucji, której powierzymy swoje oszczędności, podjęty wspólnie z pracownikami wymaga czasu. Warto ten temat przemyśleć i przedyskutować, bez narażania się na stres związany z niedotrzymaniem terminów określonych w ustawie – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Szczegółowe informacje o zasadach funkcjonowania programu, procesie wdrożenia PPK w firmie, a także prawach i obowiązkach pracodawców i uczestników PPK znajdują się na portalu www.mojeppk.pl, który jest jedynym oficjalnym źródłem informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Na stronie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a w sekcji „do pobrania” wzory przydatnych dokumentów oraz materiały informacyjne, takie jak poradnik pracownika, niezbędnik pracodawcy czy niezwykle pomocny poradnik PPK dla kadr i płac w każdej firmie.

Ponadto regularnie odbywają się bezpłatne szkolenia otwarte oraz szkolenia online na temat PPK dla pracodawców i pracowników. Lista miejscowości, terminy oraz formularz zapisów dostępne są tutaj.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami pod bezpłatnym numerem telefonu 800 775 775 lub mailem pod adresem kontakt@pfrportal.pl.