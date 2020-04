Zawieszenie składek do PPE a tworzenie PPK

Zawieszenie składek do Pracowniczego Programu Emerytalnego a PPK

Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) mogą nie tworzyć pracodawcy, którzy - w terminie określonym w zależności od liczby osób zatrudnionych - prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy w PPE uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych ze składką co najmniej 3,5%.

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o zasady tworzenia PPK przez pracodawców, którzy zawiesili odprowadzanie składek do PPE.





1. W jakim terminie powinien utworzyć PPK podmiot zatrudniający od 50 pracowników wzwyż (z tzw. II fazy wdrożenia PPK), który nie stosował ustawy o PPK w związku z prowadzeniem PPE, ale zawiesił naliczanie i odprowadzanie składek do PPE na dłużej niż 90 dni?

Przepisów ustawy o PPK może nie stosować podmiot zatrudniający, który - w ustalonym, w zależności od liczby osób zatrudnionych, terminie z art. 134 ust. 1 tej ustawy - spełnia łącznie następujące warunki:

prowadzi PPE, w którym uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych,

nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (dalej: ustawa o PPE).

Dla przykładu - pracodawca 50+ (który według stanu na 30 czerwca 2019 r. zatrudniał co najmniej 50 osób zatrudnionych) nie ma obowiązku stosowania od 1 stycznia 2020 r. ustawy o PPK, jeżeli w tym dniu prowadził PPE, w którym uczestniczyło co najmniej 25% osób zatrudnionych, a naliczane i odprowadzane przez niego składki podstawowe do PPE wynosiły co najmniej 3,5% wynagrodzenia.

Do podmiotu zatrudniającego, który prowadzi PPE, przepisy ustawy o PPK mają jednak zastosowanie m.in. w przypadku zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni. Do podmiotu zatrudniającego, który zawiesił naliczanie i odprowadzanie składek podstawowych do PPE, stosuje się ustawę o PPK począwszy od 91 dnia takiego zawieszenia.

Podmiot zatrudniający, który zawiesił składki do PPE na dłużej niż 90 dni, ma obowiązek utworzyć PPK. W tym celu powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, co do zasady najpóźniej do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadł 91 dzień zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE. Natomiast umowę o zarządzenie PPK podmiot zatrudniający powinien zawrzeć nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK.