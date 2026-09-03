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6938,92 zł - tyle wynosi najwyższy dodatek do emerytury z ZUS

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03 września 2026, 09:20
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
najwyższy dodatek do emerytury świadczenie honorowe
6938,92 zł - tyle wynosi najwyższy dodatek do emerytury z ZUS
Shutterstock

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6938,92 zł co miesiąc do emerytury z ZUS - tyle świadczenia honorowego otrzymują stulatkowie. Ile osób w Polsce ukończyło 100 lat i pobiera najwyższy dodatek? Te pieniądze należą się także tym, którzy nie pracowali.

Emerytura dla 100-latka

Świadczenie honorowe dla osoby, która ukończyła 100 lat, po raz pierwszy w Polsce wypłacono w 1972 r. Były to tzw. premie przyznawane wyjątkowo. Otrzymało ją wówczas około 500 osób. Premia miała stałą wysokość - kwota bazowa z dnia setnych urodzin. Oznaczało to, że poszczególni stulatkowie otrzymywali różne kwoty świadczenia. Od tamtej pory liczba stulatków regularnie rośnie. Obecnie mamy około 4057 stulatków (dane na koniec grudnia 2025 r.).

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Obecnie wysokość świadczenia honorowego z ZUS jest równa dla każdego i corocznie waloryzuje się ją na tych samych zasadach jak emerytury i renty. Aby je otrzymać należy posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 100 lat i przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia mieć centrum interesów życiowych w Polsce. Jeśli dana osoba pobiera już emeryturę lub rentę z ZU, KRUSS, Wojskowego Biura Emerytalnego, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA czy Biura Emerytalnego Służby Więziennej, świadczenie dla 100-latka otrzyma z urzędu czyli z automatu. Nie trzeba w tym celu składać wniosku. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń z różnych organów, świadczenie honorowe przyzna i wypłaci ZUS.

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Najwyższy dodatek do emerytury 2026

Traktując świadczenie honorowe jako dodatek do emerytury, zdecydowanie jest on najwyższy. Od 1 marca 2026 r. wynosi 6938,92 zł miesięcznie. Kolejna podwyżka będzie 1 marca 2027 r.

Samodzielna emerytura dla 100-latka 2026

Świadczenie honorowe może być przyznawane nawet, jeśli osoba, która ukończyła 100 lat, nie pracowała zawodowo i nie pobiera z ZUS żadnego innego świadczenia. Wówczas będzie to nowe, samodzielnie świadczenie otrzymywane od ZUS. Jednak w tym przypadku należy złożyć wniosek ZUS ESH o przyznanie świadczenia. Jedyne wymogi to obywatelstwo polskie, ukończenie 100 lat i przez posiadanie co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów życiowych w Polsce.

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wniosek o świadczenie honorowe zus 2026 emerytura dla 100 latka

ZUS

Pobierz wniosek ESH o świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat »

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Źródło: INFOR
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