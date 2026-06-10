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Niższe wypłaty emerytur niż zakładano. Wszystko przez wydłużone życie Polaków

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10 czerwca 2026, 09:17
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
emerytury idą w dół obniżka tablica średniego dalszego trwania życia gus
Niższe wypłaty emerytur niż zakładano. Wszystko przez wydłużone życie Polaków
Shutterstock

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Nowe emerytury idą w dół. Wypłaty będą niższe niż zakładano, a wszystko przez wydłużone życie Polaków. Nowe tablice średniego dalszego trwania życia GUS obowiązują od kwietnia 2026 r. Jak wylicza się wysokość emerytury? Tłumaczy ZUS.

Jak ZUS wylicza wysokość emerytury?

Rzecznik ZUS tłumaczy, że tablice dalszego średniego trwania życia stanowią istotny element przy wyliczaniu emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Ustalenie wysokości emerytury opiera się na prostym rachunku. Kapitał emerytalny zapisany w ZUS dzieli się przez przeciętne dalsze trwanie życia prognozowane przez GUS wyrażone w miesiącach. Im większy licznik, czyli kapitał emerytalny, a niższy mianownik, czyli liczba miesięcy do przeżycia, tym wyższa będzie wysokość emerytury.

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Niższe wypłaty emerytur niż zakładano - od kwietnia 2026 r.

Natomiast zgodnie z nową tablicą dalszego średniego trwania życia podaną przez GUS, która obowiązuje od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r., wydłuża się życie Polaków. Im więcej miesięcy średniego dalszego trwania życia, tym wyższy będzie mianownik. To więcej miesięcy do wypłaty świadczenia z ZUS. W konsekwencji tego wychodzi niższa kwota emerytury.

Zdaniem ekspertów zmiana długości życia może obniżyć emerytury, o które zawnioskują osoby przechodzące na emeryturę od 1 kwietnia 2026 r. o około 0,9%. Obniżka będzie więc uzależniona od wysokości wyliczonego świadczenia. Na uwagę zasługuje fakt corocznej waloryzacji środków zgromadzonych w ZUS. Ma to miejsce w czerwcu. Warto więc składać wniosek o emeryturę w lipcu. Dodatkowo można podnieść sobie wysokość emerytury poprzez dłuższy staż pracy.

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Źródło: INFOR
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