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Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » ZUS wypłacił pierwsze 14 emerytury w 2026 r. 1978,49 brutto - ile na rękę? Tabela netto [ZUS]

ZUS wypłacił pierwsze 14 emerytury w 2026 r. 1978,49 brutto - ile na rękę? Tabela netto [ZUS]

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04 września 2026, 08:47
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
kiedy 14 emerytura 2025 netto tabela wypłata ile wynosi
ZUS wypłacił pierwsze 14 emerytury w 2026 r. 1978,49 brutto - ile na rękę? Tabela netto [ZUS]
Shutterstock

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ZUS wypłacił już pierwsze 14 emerytury w 2026 roku. Kiedy trafią do pozostałych uprawnionych? Podajemy dokładne terminy wypłat we wrześniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia również tabelę netto czyli ile emeryt i rencista otrzyma na rękę. Sprawdź, ile w tym roku wyniesie czternastka. 1978,49 brutto - ile to będzie na rękę?

Kiedy wypłata 14 emerytury w 2026 r.?

Każdego roku miesiąc wypłaty 14 emerytury określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Dnia 13 sierpnia 2026 r. pojawiło się w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r. (DZ. U. z 2026, poz. 1092). Zgodnie z rozporządzeniem 14 emerytura zostanie również w tym roku wypłacona we wrześniu.

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Ważne

Mamy 4 września i już pierwsze wypłaty czternastek trafiły do osób uprawnionych. ZUS rozpoczął je z dniem 1 września 2026 r.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wypłacane jest wraz z podstawowym świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń rozpoczynając od pierwszego terminu płatności, tj. 1 września. Pierwsze czternastki zostaną więc wypłacone 1 września 2026 r., a kolejne terminy wypłaty czternastej emerytury to 6, 10, 15, 20 i 25 września 2026 r. Jak podaje rzecznik ZUS, Piotr Olewiński, w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne wypłata nastąpi 1 października 2026 r.

Wypłata 14 emerytury 2026 r. - tabela

Tabela terminów wypłaty 14 emerytury w 2026 roku:

 

Termin płatności

Data, do której wypłata musi być zrealizowana

Termin przekazania środków na pocztę

Termin przekazania środków do banku

01.09.2026

01.09.2026

27.08.2026

31.08.2026

06.09.2026

04.09.2026

01.09.2026

03.09.2026

10.09.2026

10.09.2026

07.09.2026

09.09.2026

15.09.2026

15.09.2026

10.09 2026

14.09.2026

20.09.2026

18.09.2026

15.09.2026

17.09 2026

25.09.2026

25.09.2026

22.09.2026

24.09.2026

01.10.2026

01.10.2026

28.09.2026

30.09.2026

Ile wynosi 14 emerytura w 2026 r.?

Podobnie jak w zeszłym roku osobom uprawnionym przysługuje 14 emerytura w wysokości:

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  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym jest wypłacana 14 emerytura – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego (np. emerytury, renty) nie przekracza kwoty 2900 zł;
  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym jest wypłacana 14 emerytura, pomniejszonej o kwotę różnicy między kwotą wysokości świadczenia podstawowego, a kwotą 2900 zł – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przekracza kwotę 2900 zł.

- W 2026 r. pełna czternastka wyniesie 1978,49 złotych brutto, tj. tyle co obecna minimalna emerytura. 14 emeryturę w pełnej wysokości otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby ze świadczeniami powyżej 2900 zł i nie więcej niż 4828,49 zł brutto, otrzymają 14 emeryturę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład do emerytury w kwocie 3500 zł brutto będzie przysługiwać czternastka zmniejszona o 600 zł, czyli w kwocie 1378,49 zł brutto. Świadczenie nie będzie przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury okaże się niższa niż 50 zł brutto. Właśnie dlatego 14 emerytury nie otrzymają osoby, które mają emeryturę czy rentę wyższą niż 4828,49 zł brutto. - tłumaczy rzecznik ZUS.

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14 emerytura na rękę - tabela netto 2026

Zasadą jest, że od 14 emerytury pobierane są składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy (na zasadach stosowanych przy wypłacie świadczenia podstawowego). ZUS podaje poniżej przykładowe wyliczenia kwot brutto i netto 14 emerytury w 2026 r. w zależności od wysokości świadczenia:

Emerytura brutto

Składka zdrowotna 9%

Zaliczka
na podatek dochodowy

Kwota emerytury do wypłaty

Czternasta brutto

Składka zdrowotna 9%

Zaliczka
na podatek dochodowy

Kwota czternastki do wypłaty

1978,49

178,06

0

1800,43

1978,49

178,06

175

1625,43

2000,00

180,00

0

1820,00

1978,49

178,06

177

1623,43

2250,00

202,50

0

2047,50

1978,49

178,06

207

1593,43

2500,00

225,00

0

2275,00

1978,49

178,06

237

1563,43

2750,00

247,50

30

2472,50

1978,49

178,06

237

1563,43

2900,00

261,00

48

2591,00

1978,49

178,06

237

1563,43

3000,00

270,00

60

2670,00

1878,49

169,06

225

1484,43

3250,00

292,50

90

2867,50

1628,49

146,56

195

1286,93

3500,00

315,00

120

3065,00

1378,49

124,06

165

1089,43

3750,00

337,50

150

3262,50

1128,49

101,56

135

891,93

4000,00

360,00

180

3460,00

878,49

79,06

105

694,43

4500,00

405,00

240

3855,00

378,49

34,06

45

299,43

4750,00

427,50

270

4052,50

128,49

11,56

15

101,93

4828,49

434,56

279

4114,93

50,00

4,50

6

39,50

Ważne

Co ciekawe, Rada Ministrów ma możliwość ustalenia w drodze rozporządzenia wyższą kwotę 14 emerytury niż kwota najniższej emerytury. Bierze przy tym pod uwagę sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych.

14 emerytura a renta rodzinna

Czy wszyscy uprawnieni do renty rodzinnej otrzymują czternastkę? Nie, zgodnie z przepisami do renty rodzinnej przysługuje jedno dodatkowe świadczenie. Dzieli się je proporcjonalnie na osoby uprawnione do renty. Gdyby jedna z tych osób uprawniona była także do renty socjalnej, pomija się ją przy podziale czternastki na osoby uprawnione do renty rodzinnej. Osoba ta otrzyma dodatkowe świadczenie z tytułu prawa do renty socjalnej.

Ważne

Czy czternastka to dochód opodatkowany? Czy dokonuje się z niej potrąceń? Na te pytania odpowiada Ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów:

Art. 8. [Kwoty dodatkowego świadczenia niewliczane do dochodu] Kwoty dodatkowego świadczenia nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w:

  1. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335);
  2. art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 i 1572);
  3. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1649).

Art. 9.[Dochód] Do dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323, 858, 1615 i 1871), nie wlicza się wypłaconej kwoty dodatkowego świadczenia.

Art. 10.[Potrącenia i egzekucje] Z kwoty dodatkowego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Art. 11. [Podatek dochodowy] 1. Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych dodatkowe świadczenie stanowi świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226, z późn. zm.).

2. Do kwoty dodatkowego świadczenia stosuje się odpowiednio art. 66 ust. 1 pkt 16, art. 81 ust. 8 pkt 2, art. 83 ust. 1 i art. 85 ust. 9-11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, 858, 1222, 1593, 1615 i 1915).

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 183)

Rozporządzenie w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r. (DZ. U. z 2026, poz. 1092)

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Źródło: INFOR
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