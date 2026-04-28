Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Zagłosuj [SONDA]

Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Chodzi o podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat i tym samym zrównanie go z wiekiem przechodzenia na emeryturę przez mężczyzn.

Czy wiek emerytalny należy wyrównać?

W dniu 24 kwietnia 2026 r. na platformie X przewodnicząca Partii Polska 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała, że należy wyrównać wiek emerytalny w Polsce. Obecnie dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65. Propozycja dotyczy z pewnością podniesienia wieku emerytalnego kobiet do 65. roku życia. Miałby to być sposób na rozwiązanie problemu starzejącego się społeczeństwa, a więc sytuacji malejącej liczby osób młodych w stosunku do tych przechodzących na emeryturę. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśla, że jest to wyłącznie jej prywatne zdanie i pyta o opinię swoich obserwatorów. Oto treść wpisu:

"Na EKG w Katowicach luksus rozmowy o sprawach ważnych. Co robić wobec zapadającej się demografii i coraz większej liczby seniorów, na którą pracuje coraz mniej młodych? Moje wyłącznie prywatne zdanie - jednym z rozwiązań powinno być wyrównanie wieku emerytalnego. Przez lata temat tabu - wszyscy politycy boją się go jak ognia. Mamy najkrótszą w UE długość życia mężczyzn na emeryturze. Jesteśmy jedynym w Unii krajem z tak dużą różnicą wieku emerytalnego dla pań i panów. Zdecydowana większość państw europejskich traktuje tu kobiety i mężczyzn jednakowo. A Wy jak uważacie? Czy wiek emerytalny należy wyrównać?"

Na EKG w Katowicach luksus rozmowy o sprawach ważnych.



Co robić wobec zapadającej się demografii i coraz większej liczby seniorów, na którą pracuje coraz mniej młodych?



Moje wyłącznie prywatne zdanie - jednym z rozwiązań powinno być wyrównanie wieku emerytalnego. Przez lata… — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) April 24, 2026

Czy Polska powinna podnieść wiek emerytalny kobiet do 65. roku życia i wyrównać go tym samym z wiekiem emerytalnym mężczyzn? Jakie jest zdanie na ten temat Czytelników naszego portalu? Zagłosuj w sondzie:

Podniesienie wieku emerytalnego kobiet - reakcja Solidarności

Do powyższego postu krytycznie odnosi się Solidarność. Bartłomiej Mickiewicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ostrzega, że każdy polityk, który podniesie rękę na wiek emerytalny, będzie miał ogromne kłopoty i będzie miał do czynienia z Solidarnością. Ucina również nadzieje na obniżenie wieku emerytalnego dla mężczyzn. Propozycja pani minister z pewnością dotyczy podwyższenia wieku emerytalnego dla kobiet. Dodaje również, że to Solidarność doprowadziła do ponownego obniżenia wieku emerytalnego po podwyżce wprowadzonej przez Donalda Tuska w 2012 r. - do 65 lat dla kobiet i 67 lat dla mężczyzn. Wiek emerytalny w obecnym kształcie został przywrócony w 2017 roku. Zdaniem Bartłomieja Mickiewicza nie można dopuścić do tego, aby błędy rządu i deficyt budżetowy były pokrywane kosztem zwykłych obywateli. To odpowiedź na pojawiające się w przestrzeni publicznej głosy polityków o korzyściach wypływających ze zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

