Renta wdowia po zmarłym mężu lub zmarłej żonie w 2026 r. Co się zmieniło? Duża zmiana nadejdzie w 2027 r.

Co zmieniło się w rencie wdowiej w 2026 roku? Wdowa lub wdowiec po zmarłym małżonku lub małżonce wciąż musi złożyć wniosek, ale nie musi robić tego w każdym kolejnym roku. Ile aktualnie wynosi świadczenie i jakie warunki trzeba spełniać? Czy można dorabiać do renty wdowiej?

Renta wdowia 2026 - co się zmieniło?

Renta wdowia daje możliwość pobierania jednocześnie dwóch świadczeń: renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz własnej emerytury lub renty. Nie dla każdego seniora jest jasne, jakie warunki muszą być spełnione żeby dostać rentę po zmarłym współmałżonku. W dalszym ciągu dwa wymienione świadczenia nie są wypłacane w pełnej wysokości. Osoba uprawniona otrzymuje rentę rodzinną po małżonku (to 85% świadczenia [jeśli uprawniona do niej jest tylko jedna osoba], które przysługiwało małżonkowi) plus własne świadczenie, ale tylko w wysokości 15% (15% własnej emerytury lub renty) albo 100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Suma tych dwóch świadczeń nie może być wyższa niż trzykrotność aktualnie obowiązującej najniższej emerytury, od marca 2026 r. kwota ta wzrasta z 5636,73 zł do 5935,47 zł brutto. Jest więc wyższa o niecałe 300 zł brutto (dokładnie o 298,74 zł).

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Natomiast tak jak limit wraz z marcową waloryzacją wzrosły również podstawowe świadczenia wypłacane przez ZUS jak emerytury i renty. Tegoroczna podwyżka wyniosła 5,3%. Wraz z nią najniższa renta rodzinna może wynosić 1978,49 zł. Jeśli w konkretnym przypadku wychodzi niższa renta rodzinna, ZUS podnosi jej wysokość do 1978,49 zł. Jest to również kwota najniższej emerytury, renty socjalnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która obowiązuje od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r.

Renta wdowia 2027 - duża zmiana

Jaka duża zmiana czeka osoby, którym przysługuje renta wdowia w 2027 r.? Od 1 stycznia 2027 roku drugie świadczenie (czyli albo renta rodzinna, albo własne emerytura czy renta) będzie wypłacane w wysokości 25% zamiast 15%. Natomiast wciąż pozostaje zasada, zgodnie z którą maksymalna kwota wypłaty renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Będzie więc to najkorzystniejsza zmiana dla osób z najniższymi świadczeniami.

Wniosek o rentę wdowią w 2026 r.

Osoba występująca o rentę wdowią w 2026 r. musi najpierw złożyć wniosek o rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku na druku ERWD. Można to zrobić osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub przekazać online na platformie PUE ZUS lub w aplikacji eZUS. Nie trzeba składać wniosku, ani o rentę wdowią, ani o marcową podwyżkę świadczenia w każdym kolejnym roku. Wystarczy, że ZUS raz przyzna rentę wdowią, a coroczna waloryzacja następuje z urzędu,

REKLAMA

Czy można dorabiać do renty wdowiej?

Tak, nie ma żadnych ograniczeń w dorabianiu do renty wdowiej. Limity dorabiania dotyczą tylko osoby, które nie ukończyły wieku emerytalnego. Tymczasem jednym z warunków uzyskania prawa do renty wdowiej jest wiek - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wszystkie warunki uzyskania prawa do renty wdowiej wymienia poniższy katalog:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

osiągnięcie wieku 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobieta) lub – 60 lat (mężczyzna), nie pozostawanie obecnie w związku małżeńskim, renta rodzinna lub własne świadczenie musi być niższe niż trzykrotność najniższej emerytury.

Renta rodzinna a renta wdowia - kiedy nie przysługuje?

Dlaczego niektóre osoby, którym przysługuje renta rodzinna nie są uprawnione do renty wdowiej? Tłumaczy to rzeczniczka ZUS Iwona Kowalska-Matis - Trudno jest seniorom pogodzić się z tym, że mają prawo do renty rodzinnej, a nie mają prawa do renty wdowiej. Tymczasem wynika to z tego, że warunki do renty rodzinnej są inne od warunków wymaganych do wypłaty połączonych świadczeń (renty wdowiej). Zgodnie z przepisami wdowa może nabyć prawo do renty rodzinnej w wieku 50 lat lub wcześniej (np., jeśli w chwili śmierci męża była niezdolna do pracy). Z kolei jednym z warunków do wypłaty połączonych świadczeń jest nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej, niż w dniu ukończenia 55 lat (dla kobiety). Wdowa, która ma prawo do renty rodzinnej w wieku 50 lat, nie spełnia warunków do wypłaty połączonych świadczeń (renty wdowiej). - i dodaje - Również w przypadku, gdy np. wdowa ma prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia i spełnia wszystkie warunki do renty wdowiej, jednak wysokość otrzymywanej emerytury przekracza kwotę limitu, czyli trzykrotność najniższej emerytury, to nie ustalimy jej prawa do łącznej wypłaty świadczeń. W tej sytuacji wdowie nadal będziemy wypłacać jedno ze świadczeń – wyższe lub to, które wybierze.