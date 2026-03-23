Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Renta wdowia po zmarłym mężu lub zmarłej żonie w 2026 r. Co się zmieniło? Duża zmiana nadejdzie w 2027 r.

Renta wdowia po zmarłym mężu lub zmarłej żonie w 2026 r. Co się zmieniło? Duża zmiana nadejdzie w 2027 r.

23 marca 2026, 13:08
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
renta wdowia zus 2025 komu przysługuje wysokość czy można dorabiać wniosek
Renta wdowia po zmarłym mężu w 2026 r. Co się zmieniło? Duża zmiana nadejdzie w 2027 r.
Co zmieniło się w rencie wdowiej w 2026 roku? Wdowa lub wdowiec po zmarłym małżonku lub małżonce wciąż musi złożyć wniosek, ale nie musi robić tego w każdym kolejnym roku. Ile aktualnie wynosi świadczenie i jakie warunki trzeba spełniać? Czy można dorabiać do renty wdowiej?

Renta wdowia 2026 - co się zmieniło?

Renta wdowia daje możliwość pobierania jednocześnie dwóch świadczeń: renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz własnej emerytury lub renty. Nie dla każdego seniora jest jasne, jakie warunki muszą być spełnione żeby dostać rentę po zmarłym współmałżonku. W dalszym ciągu dwa wymienione świadczenia nie są wypłacane w pełnej wysokości. Osoba uprawniona otrzymuje rentę rodzinną po małżonku (to 85% świadczenia [jeśli uprawniona do niej jest tylko jedna osoba], które przysługiwało małżonkowi) plus własne świadczenie, ale tylko w wysokości 15% (15% własnej emerytury lub renty) albo 100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Suma tych dwóch świadczeń nie może być wyższa niż trzykrotność aktualnie obowiązującej najniższej emerytury, od marca 2026 r. kwota ta wzrasta z 5636,73 zł do 5935,47 zł brutto. Jest więc wyższa o niecałe 300 zł brutto (dokładnie o 298,74 zł).

Natomiast tak jak limit wraz z marcową waloryzacją wzrosły również podstawowe świadczenia wypłacane przez ZUS jak emerytury i renty. Tegoroczna podwyżka wyniosła 5,3%. Wraz z nią najniższa renta rodzinna może wynosić 1978,49 zł. Jeśli w konkretnym przypadku wychodzi niższa renta rodzinna, ZUS podnosi jej wysokość do 1978,49 zł. Jest to również kwota najniższej emerytury, renty socjalnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która obowiązuje od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r.

Renta wdowia 2027 - duża zmiana

Jaka duża zmiana czeka osoby, którym przysługuje renta wdowia w 2027 r.? Od 1 stycznia 2027 roku drugie świadczenie (czyli albo renta rodzinna, albo własne emerytura czy renta) będzie wypłacane w wysokości 25% zamiast 15%. Natomiast wciąż pozostaje zasada, zgodnie z którą maksymalna kwota wypłaty renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Będzie więc to najkorzystniejsza zmiana dla osób z najniższymi świadczeniami.

Wniosek o rentę wdowią w 2026 r.

Osoba występująca o rentę wdowią w 2026 r. musi najpierw złożyć wniosek o rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku na druku ERWD. Można to zrobić osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub przekazać online na platformie PUE ZUS lub w aplikacji eZUS. Nie trzeba składać wniosku, ani o rentę wdowią, ani o marcową podwyżkę świadczenia w każdym kolejnym roku. Wystarczy, że ZUS raz przyzna rentę wdowią, a coroczna waloryzacja następuje z urzędu,

Czy można dorabiać do renty wdowiej?

Tak, nie ma żadnych ograniczeń w dorabianiu do renty wdowiej. Limity dorabiania dotyczą tylko osoby, które nie ukończyły wieku emerytalnego. Tymczasem jednym z warunków uzyskania prawa do renty wdowiej jest wiek - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wszystkie warunki uzyskania prawa do renty wdowiej wymienia poniższy katalog:

  1. osiągnięcie wieku 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),
  2. pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,
  3. nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobieta) lub – 60 lat (mężczyzna),
  4. nie pozostawanie obecnie w związku małżeńskim,
  5. renta rodzinna lub własne świadczenie musi być niższe niż trzykrotność najniższej emerytury.

Renta rodzinna a renta wdowia - kiedy nie przysługuje?

Dlaczego niektóre osoby, którym przysługuje renta rodzinna nie są uprawnione do renty wdowiej? Tłumaczy to rzeczniczka ZUS Iwona Kowalska-Matis - Trudno jest seniorom pogodzić się z tym, że mają prawo do renty rodzinnej, a nie mają prawa do renty wdowiej. Tymczasem wynika to z tego, że warunki do renty rodzinnej są inne od warunków wymaganych do wypłaty połączonych świadczeń (renty wdowiej). Zgodnie z przepisami wdowa może nabyć prawo do renty rodzinnej w wieku 50 lat lub wcześniej (np., jeśli w chwili śmierci męża była niezdolna do pracy). Z kolei jednym z warunków do wypłaty połączonych świadczeń jest nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej, niż w dniu ukończenia 55 lat (dla kobiety). Wdowa, która ma prawo do renty rodzinnej w wieku 50 lat, nie spełnia warunków do wypłaty połączonych świadczeń (renty wdowiej). - i dodaje - Również w przypadku, gdy np. wdowa ma prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia i spełnia wszystkie warunki do renty wdowiej, jednak wysokość otrzymywanej emerytury przekracza kwotę limitu, czyli trzykrotność najniższej emerytury, to nie ustalimy jej prawa do łącznej wypłaty świadczeń. W tej sytuacji wdowie nadal będziemy wypłacać jedno ze świadczeń – wyższe lub to, które wybierze.

Po przeliczeniu emerytur i rent z ZUS średnio 170 zł więcej trafi do portfela tych seniorów
Renta wdowia od marca. Skala podwyżki będzie zależna od wysokości obecnego świadczenia
Renta wdowia 2026. Milion seniorów z nowym świadczeniem, a w marcu czeka ich podwyżka. O ile?
Kadry
ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend
23 mar 2026

W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. Z danych ZUS wynika, że liczba świadczeń wyraźnie rośnie wraz z wiekiem osób ubezpieczonych, a niemal dwie trzecie nowych rencistów stanowią mężczyźni. Najwięcej decyzji dotyczyło osób po 50 roku życia.
Dodatek stażowy: Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
23 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.
Rewolucja w sporach z ZUS: sądy będą odsyłać nierzetelnie przygotowane sprawy z powrotem do urzędników
20 mar 2026

Czy po zmianie prawa łatwiej będzie wygrać z ZUS? Wszystko wskazuje na to, że tak. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (oznaczenie: UDER104), który gruntownie przebudowuje zasady rozstrzygania sporów ubezpieczeniowych. Propozycja znacząco rozszerza możliwości sądów w zakresie uchylania wadliwych decyzji ZUS i zwracania spraw do ponownego rozpatrzenia – szczególnie gdy organ dopuścił się poważnych błędów proceduralnych lub zaniechał zebrania niezbędnych dowodów. Czy ZUS będzie bardziej rozważny w przyznawaniu świadczeń czy też ich odbieraniu? Oby tak. Bo nie chodzi o to, aby dla zasady i dla większych wpływów do budżetu państwa utrudniać obywatelowi życie.
Polska się starzeje - dane są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie seniorem
20 mar 2026

Z danych Unii Metropolii Polskich wynika, że do 2050 roku liczba seniorów w Polsce wzrośnie niemal o 2,5 miliona. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku emerytalnym - jak podaje „GW".

Przysługuje im od roku, a wielu wciąż nie wie. Tysiące rodziców już skorzystało
20 mar 2026

Niemal dokładnie rok temu w życie weszło nowe uprawnienie skierowane do rodziców, którzy po narodzinach muszą zmierzyć się z dłuższą hospitalizacją dziecka. Z danych ZUS wynika, że skorzystało z niego już ponad pięć tysięcy osób - ale spora grupa uprawnionych wciąż nie wie, że to świadczenie dotyczy właśnie ich.
Dodatkowy zasiłek macierzyński dla rodziców wcześniaków. ZUS wypłacił już tysiące świadczeń
20 mar 2026

Do końca ubiegłego roku 3,9 tys. rodziców wcześniaków pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu macierzyńskiego - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia do lutego 2026 roku świadczenie to otrzymywało 1,7 tys. osób.
PFRON na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców?
20 mar 2026

Czy wreszcie głosy osób korzystających z PFRON będą wysłuchane? Wydaje się, że tak, bo PFRON jest na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców? Spore, bo digitalizacja instytucji publicznych przestaje być możliwością a staje się obligatoryjnością. Na wzór m. in. ZUSu różne organy administracji sukcesywnie unowocześniają swoją infrastrukturę IT, dążąc do większej efektywności, wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszego dopasowania usług do oczekiwań obywateli. Tą samą ścieżką podąża Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując pewnego rodzaju kompleksowy program przeobrażeń cyfrowych.
Na L4 pojedziesz na wakacje i nie stracisz automatycznie zasiłku: zmiany w przepisach, które wywrócą dotychczasowe zasady kontroli ZUS do góry nogami
20 mar 2026

Już 13 kwietnia 2026 r. wejdą w życie przepisy, które zmieniają zasady utraty prawa do zasiłku chorobowego. Wtedy „wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem" zostanie zastąpione „aktywnością niezgodną z celem zwolnienia" - a w ustawie pojawi się też definicja. Czy to oznacza, że ZUS nie odbierze już zasiłku za wakacje na L4? Odpowiedź nie jest tak banalna, jak sugerują niektórzy.

Pytania i odpowiedzi: resort pracy wyjaśnia jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracowników
20 mar 2026

1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy wprowadzające nowe zasady naliczania stażu pracy. Pracownicy i pracodawcy nadal mają problemy z ich praktycznym zastosowaniem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracownicze takie jak: nagroda jubileuszowa, wymiar urlopu wypoczynkowego, odprawa emerytalna, okres wypowiedzenia.
BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?
19 mar 2026

BHP: regularne pranie odzieży ochronnej wydaje się oczywistą koniecznością – choćby po to, by nie narażać współpracowników na charakterystyczny zapach już zużytej odzieży trudnopalnej. To rzeczywiście istotny argument, jednak w przypadku ubrań ochronnych istnieje także kilka innych czynników, o których warto pamiętać, aby zachować pełnię ich właściwości i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że odzież trudnopalna musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11612. W normie tej określono wymagania dla odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.
