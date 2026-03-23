Renta wdowia po zmarłym mężu lub zmarłej żonie w 2026 r. Co się zmieniło? Duża zmiana nadejdzie w 2027 r.
REKLAMA
REKLAMA
Co zmieniło się w rencie wdowiej w 2026 roku? Wdowa lub wdowiec po zmarłym małżonku lub małżonce wciąż musi złożyć wniosek, ale nie musi robić tego w każdym kolejnym roku. Ile aktualnie wynosi świadczenie i jakie warunki trzeba spełniać? Czy można dorabiać do renty wdowiej?
- Renta wdowia 2026 - co się zmieniło?
- Renta wdowia 2027 - duża zmiana
- Wniosek o rentę wdowią w 2026 r.
- Czy można dorabiać do renty wdowiej?
- Renta rodzinna a renta wdowia - kiedy nie przysługuje?
Renta wdowia 2026 - co się zmieniło?
Renta wdowia daje możliwość pobierania jednocześnie dwóch świadczeń: renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz własnej emerytury lub renty. Nie dla każdego seniora jest jasne, jakie warunki muszą być spełnione żeby dostać rentę po zmarłym współmałżonku. W dalszym ciągu dwa wymienione świadczenia nie są wypłacane w pełnej wysokości. Osoba uprawniona otrzymuje rentę rodzinną po małżonku (to 85% świadczenia [jeśli uprawniona do niej jest tylko jedna osoba], które przysługiwało małżonkowi) plus własne świadczenie, ale tylko w wysokości 15% (15% własnej emerytury lub renty) albo 100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Suma tych dwóch świadczeń nie może być wyższa niż trzykrotność aktualnie obowiązującej najniższej emerytury, od marca 2026 r. kwota ta wzrasta z 5636,73 zł do 5935,47 zł brutto. Jest więc wyższa o niecałe 300 zł brutto (dokładnie o 298,74 zł).
REKLAMA
REKLAMA
Natomiast tak jak limit wraz z marcową waloryzacją wzrosły również podstawowe świadczenia wypłacane przez ZUS jak emerytury i renty. Tegoroczna podwyżka wyniosła 5,3%. Wraz z nią najniższa renta rodzinna może wynosić 1978,49 zł. Jeśli w konkretnym przypadku wychodzi niższa renta rodzinna, ZUS podnosi jej wysokość do 1978,49 zł. Jest to również kwota najniższej emerytury, renty socjalnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która obowiązuje od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r.
Renta wdowia 2027 - duża zmiana
Jaka duża zmiana czeka osoby, którym przysługuje renta wdowia w 2027 r.? Od 1 stycznia 2027 roku drugie świadczenie (czyli albo renta rodzinna, albo własne emerytura czy renta) będzie wypłacane w wysokości 25% zamiast 15%. Natomiast wciąż pozostaje zasada, zgodnie z którą maksymalna kwota wypłaty renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Będzie więc to najkorzystniejsza zmiana dla osób z najniższymi świadczeniami.
Wniosek o rentę wdowią w 2026 r.
Osoba występująca o rentę wdowią w 2026 r. musi najpierw złożyć wniosek o rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku na druku ERWD. Można to zrobić osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub przekazać online na platformie PUE ZUS lub w aplikacji eZUS. Nie trzeba składać wniosku, ani o rentę wdowią, ani o marcową podwyżkę świadczenia w każdym kolejnym roku. Wystarczy, że ZUS raz przyzna rentę wdowią, a coroczna waloryzacja następuje z urzędu,
REKLAMA
Czy można dorabiać do renty wdowiej?
Tak, nie ma żadnych ograniczeń w dorabianiu do renty wdowiej. Limity dorabiania dotyczą tylko osoby, które nie ukończyły wieku emerytalnego. Tymczasem jednym z warunków uzyskania prawa do renty wdowiej jest wiek - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wszystkie warunki uzyskania prawa do renty wdowiej wymienia poniższy katalog:
- osiągnięcie wieku 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),
- pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,
- nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobieta) lub – 60 lat (mężczyzna),
- nie pozostawanie obecnie w związku małżeńskim,
- renta rodzinna lub własne świadczenie musi być niższe niż trzykrotność najniższej emerytury.
Renta rodzinna a renta wdowia - kiedy nie przysługuje?
Dlaczego niektóre osoby, którym przysługuje renta rodzinna nie są uprawnione do renty wdowiej? Tłumaczy to rzeczniczka ZUS Iwona Kowalska-Matis - Trudno jest seniorom pogodzić się z tym, że mają prawo do renty rodzinnej, a nie mają prawa do renty wdowiej. Tymczasem wynika to z tego, że warunki do renty rodzinnej są inne od warunków wymaganych do wypłaty połączonych świadczeń (renty wdowiej). Zgodnie z przepisami wdowa może nabyć prawo do renty rodzinnej w wieku 50 lat lub wcześniej (np., jeśli w chwili śmierci męża była niezdolna do pracy). Z kolei jednym z warunków do wypłaty połączonych świadczeń jest nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej, niż w dniu ukończenia 55 lat (dla kobiety). Wdowa, która ma prawo do renty rodzinnej w wieku 50 lat, nie spełnia warunków do wypłaty połączonych świadczeń (renty wdowiej). - i dodaje - Również w przypadku, gdy np. wdowa ma prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia i spełnia wszystkie warunki do renty wdowiej, jednak wysokość otrzymywanej emerytury przekracza kwotę limitu, czyli trzykrotność najniższej emerytury, to nie ustalimy jej prawa do łącznej wypłaty świadczeń. W tej sytuacji wdowie nadal będziemy wypłacać jedno ze świadczeń – wyższe lub to, które wybierze.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA