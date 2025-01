Bo za wcześnie zostali wdowami i wdowcami... Jest propozycja zmiany przepisów: chcą obniżenia wieku, bo brakuje im kilku tygodni. Jest odpowiedź resortu pracy, możliwa nowelizacja

Już jest problem z rentami wdowimi, okazuje się, że wielu osobom brakuje kilku miesięcy czy tygodni wymaganego wieku, aby otrzymać świadczenie. Są prośby, wnioski, petycje, zażalenia. Resort pracy jest jednak nieugięty w swoim stanowisku. Przytaczamy opinie rozgoryczonych emerytów i rencistów.

rozwiń >

Już w dniu 1 stycznia weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1243, dalej: ustawa), które dają możliwość emerytom i rencistom nabywania dodatkowych świadczeń pieniężnych. Ale sprawa nie wygląda wcale ciekawie. Okazuje się, jest problem z rentami wdowimi. Wielu osobom brakuje kilku miesięcy czy tygodni wymaganego wieku, aby otrzymać świadczenie. Są prośby, wnioski, petycje, zażalenia. Resort pracy jest jednak nieugięty w swoim stanowisku.

REKLAMA

Autopromocja

Bo za wcześnie zostali wdowami i wdowcami... Smutna prawda o "rzekomej" pomocy

Przytaczamy opinie rozgoryczonych emerytów i rencistów wyrażane na forach i w petycjach:

"Jakie wsparcie??? Kto wymyśli ta niesprawiedliwą dzielącą Polaków ustawę, to chyba ktoś co żyje w innym świecie lub zupełnie nie myśli??To jakaś żenada.Jestem ponad 20 lat wdowa, owdowiałam mając 40 lat . Żyje ze swojej niskiej emerytury , dlaczego takim jak ja zabroniono korzystania z części emerytury mę ża. Czym się różnie od tych co owdowiały w starszym wieku, chyba tylko tym ze wychowałam dzieci sama i nikt mi nigdy nie pomógł. Nie ZGADZAMY się z ta lekceważąca …nas ustawa!"

ża. Nie ZGADZAMY się z ta lekceważąca …nas ustawa!" "Z projektem obywatelskim ustawy o rencie wdowiej wiązałam polepszenie mojego bytu. Jednakże okazuje się, że mimo że jestem wdową, nie będę miała do niej prawa, ponieważ mój mąż zmarł kiedy miałam skończone 52 lata . Zmiana kryterium wieku z 50 lat dla uprawnionych (co zakładał projekt obywatelski) na 55 lat jest nieetyczne i dyskryminujące dla części owdowiałych.".

. Zmiana kryterium wieku z 50 lat dla uprawnionych (co zakładał projekt obywatelski) na 55 lat jest nieetyczne i dyskryminujące dla części owdowiałych.". Dzień dobry. Mój mąż zmarł w 1999 r. Miał 45 lat. Ja 44 lata. Zostałam sama z 22 letnią córką studiującą i 15 letnim synem..kończył 8 klasę szkoły podst. Ja byłam na rencie chorobowej na astme. Miałam ok.400 zl. renty..dzieci po ojcu miały rentę rodzinną w wys.800 zł. W dodatku nieprawidłowości naliczoną przez Zus. Mąż 4 lata pracował w Niemczech na kontrakcie. Zus Miał odprowadzany od przeciętnego wynagrodzenia a Zus obliczył od najniższego. Oddałam sprawę do sądu ale oczywiście przegrałam bo sąd uznał ze to moja wina. Szkoda gadać. Profesjonalizm pracowników Zus pozostawiał wiele do życzenia. Dziś mam emeryturę w wys.1888 zl. I okazuje się że nie mam prawa do renty wdowiej bo za wcześnie zostałam wdowa. To jest jawna niesprawiedliwość. Nie chcę wspominać ile trudu zadałam sobie z dziećmi żeby ukończyły naukę i dostały pracę. Ja dziś muszę żyć bardzo oszczędnie żeby popłacić rachunki wykupić leki i żyć. Uważam ze ustawa o rencie wdowiej jest bardzo krzywdząca dla takich osób jak ja. A Miałam nadzieję że będzie mi trochę łatwiej żyć. Obecny rząd i prezydent ma w nosie jak żyją ludzie w naszym kraju." [pisownia oryginalna].

"Jest to niesprawiedliwe dla pozostałych wdów i wdowców. Co ma rząd do pieniędzy zgromadzonych przez zmarłych w ZUS. Proszę te pieniądze oddać wdowom i wdowcom. Rząd złotówki nie dołożyć do tych pieniędzy. Są to pieniądze zgromadzone przez zmarłego i powinny być zwrócone rodzinie.".

Dla kogo renta wdowia 2025?

Świadczenia w zbiegu będzie mogła pobierać osoba będąca wdową/wdowcem jeżeli spełni łącznie nw. warunki:

osiągnie powszechny wiek emerytalny – co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn;

pozostawała we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka;

nabyła prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wyżej wymienionego wieku emerytalnego;

nie zawarła nowego związku małżeńskiego.

Odpowiedź resortu pracy na petycję w sprawie obniżenia wieku co do renty wdowiej. Możliwa nowelizacja dopiero w 2028 r. po weryfikacji

Jak podaje w odpowiedzi na petycję obywatelki co do obniżenia wieku w zakresie renty wdowiej: "(...) Wynika to z konieczności skierowania wsparcia w postaci renty wdowiej do osób najbardziej potrzebujących, które w sposób szczególnie dotkliwy finansowo odczuły stratę osoby bliskiej, a ze względu na swój wiek nie miały już możliwości samodzielnie poprawić swojej sytuacji bytowej. Wprowadzenie powyższych warunków jest rozwiązaniem kompromisowym, wynikającym z możliwości odpowiedzialnego wdrożenia nowego rozwiązania do systemu emerytalno-rentowego, przy uwzględnieniu oczekiwań wnioskodawców projektu obywatelskiego oraz możliwości Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, z którego dotowany jest FUS. (...).W związku z tym w Ministerstwie nie są prowadzone prace w zakresie przez Panią postulowanym. Jednocześnie zapewniamy, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stale analizujemy sytuację finansową emerytów oraz obowiązujące rozwiązania, które mają wpływ na wysokość przysługujących im świadczeń. Podkreślić przy tym trzeba, że obowiązujący system emerytalny ma charakter ubezpieczeniowy, a wysokość emerytur uzależniona jest w nim przede wszystkim od wysokości składek odprowadzonych w przeszłości przez ubezpieczonego. Wyznacza to ramy możliwych do przeprowadzenia korekt tego systemu. (...) Rada Ministrów dokona w 2028 roku weryfikacji wskaźnika wysokości świadczeń w zbiegu w celu oceny zasadności jego ewentualnego podwyższenia, uwzględniając na tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju sytuację dochodową grup osób uprawnionych na mocy ustawy do wypłaty tych świadczeń. Będzie to stanowiło okazję do podjęcia ewentualnej dyskusji również codo kształtu innych rozwiązań w tym zakresie.".

Czy renta wdowia wyklucza rentę rodzinną?

Nie, renta wdowia nie wyklucza renty rodzinnej. Dzięki ustawie możliwa będzie jednoczesna wypłata renty rodzinnej nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem oraz emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli zbiegu świadczeń.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy trzeba składać wniosek o rentę wdowią?

Wypłata świadczeń w zbiegu możliwa będzie od 1 lipca 2025 r., ale wnioski o wypłatę świadczeń w zbiegu będzie można składać już od 1 stycznia 2025 r. Tak więc ustalenie prawa do zbiegu świadczeń oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej. Wnioski o ustalenie zbiegu świadczeń będzie można składać od 1 stycznia 2025 r.

osobiście,

za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym,

przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS-ePUAP,

w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,

- w dowolnej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Od kiedy wyłata renty wdowiej?

Prawo do wypłaty zbiegu świadczeń będzie przyznawane od dnia spełnienia wszystkich warunków, nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku i nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. (w przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2025 r., prawo do wypłaty zbiegu powstanie nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r.). Wzory wniosków o rentę wdowią będą dostępne w grudniu 2024 r. na stronie internetowej KRUS i we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

Ważne ZBIEG PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Osoba uprawniona jednocześnie do renty rodzinnej po zmarłym małżonku i emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy uzyska możliwość pobierania obydwu tych świadczeń w zbiegu tj. możliwa będzie wypłata renty rodzinnej z emeryturą lub renty rodzinnej z rentą z tytułu niezdolności do pracy. Z tym że jedno – wybrane świadczenie – będzie wypłacane w całości, a drugie w określonej części: 15% od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.

25% od 1 stycznia 2027 r. Świadczeniobiorca (wdowa, wdowiec) będzie mógł sam zdecydować, czy chce pobierać np. całość swojego świadczenia powiększonego o określony procent renty rodzinnej po zmarłym, czy też na odwrót.

Kto nie otrzyma renty wdowiej?

Przykładowo prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu ustaje z dniem poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną.

Ile wynosi renta wdowia 2025?

Wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu, nie może być wyższa od trzykrotności kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura wynosi 1.780,96 zł) tj. 5 342,88 zł. Od 1 marca 2025 r. kwota najniższej emerytury zostanie podwyższona, wskutek corocznej waloryzacji świadczeń. Wobec czego maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu również ulegnie podwyższeniu. W maksymalnej kwocie świadczeń ustalonych w zbiegu, zostaną uwzględnione wskazane w ustawie świadczenia tj.:

świadczenia wchodzące w skład zbiegu (np. emerytura i renta rodzinna),

dodatki i świadczenia o charakterze innym niż jednorazowe wypłacane wraz ze świadczeniami (np. dodatek pielęgnacyjny, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny itd.),

emerytury i renty przyznane w trybie specjalnym przez Prezesa Rady Ministrów, Prezesa ZUS i Prezesa KRUS,

świadczenie honorowe przyznane w związku z ukończeniem wieku 100 lat,

świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez instytucje zagraniczne.

W przypadku przekroczenia trzykrotności kwoty najniższej emerytury jedno ze świadczeń wypłacanych w zbiegu ulegnie pomniejszeniu o kwotę przekroczenia.