Nie słabnie zainteresowanie tzw. rentą wdowią. W całym kraju do ZUS wpłynęło 353 tys. wniosków o rentę wdowią. Nie ma powodu się śpieszyć – nie ma znaczenia, czy wniosek wpłynie do ZUS dzisiaj, czy za miesiąc – renta będzie przyznawana i wypłacana dopiero od lipca 2025 r.

Seniorzy masowo składają wnioski o rentę wdowią

Nie słabnie zainteresowanie rentą wdowią. Dziesiątki tysięcy osób odwiedziły już placówki ZUS – zarówno żeby tylko zdobyć informację, jak i po to, aby złożyć wniosek.

- Pomimo, że czas na złożenie wniosku to jeszcze kilka miesięcy, nasze sale obsługi klientów są pełne seniorów. Jeśli komuś się renta wdowia należy, to zapewniam, że wniosek złożony dziś po oczekiwaniu w kolejce, czy wniosek złożony chociażby w maju czy czerwcu - bez kolejki będzie tak samo rozpatrzony a wysokość przyznanej renty dokładnie taka sama – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. dolnośląskim.

Rzeczniczka przypomina, że na stronie internetowej ZUS zamieszczona jest interaktywna ankieta, dzięki której można sprawdzić czy ktoś będzie mógł skorzystać z renty wdowiej. Ankieta poprzez pytania sprawdza krok po kroku, czy klient spełnia wszystkie warunki wymagane do przyznania renty.

Ważne ANKIETA ZUS pomoże sprawdzić, czy można skorzystać z renty wdowiej.

- Żebyśmy mogli przyznać rentę wdowią, wnioskodawca będzie musiał spełnić łącznie kilka warunków. Jeśli nie spełni chociaż jednego z nich, nie będzie mógł skorzystać z prawa do łączenia świadczeń. Aby się przekonać, czy je spełnia, powinien odpowiedzieć na siedem pytań zamieszczonych w ankiecie – zachęca Kowalska-Matis.

Kto otrzyma rentę wdowią i w jakiej wysokości

Przypomnijmy, prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu, czyli tzw. renty wdowiej, przysługuje osobie, która ma prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Osoba taka dotychczas mogła pobierać tylko jedno z tych świadczeń wyższe lub wybrane.

Od lipca 2025 r. renta wdowia dla uprawnionej osoby to połączenie dwóch świadczeń: 15 proc. własnego świadczenia i cała renta rodzinna, którą otrzymuje wdowiec czy wdowa lub odwrotnie 100 proc. swojego świadczenia np. emerytury i 15 proc. przysługującej renty rodzinnej. Co ważne wysokość sumy świadczeń ustalonych w zbiegu – czyli renty wdowiej - nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury, tj. obecnie do końca lutego 2025 r. to 3 x 1780,96 zł, czyli łącznie 5342,88 zł.

Ważne KALKULATOR ZUS pomoże ustalić szacunkową wysokość renty wdowiej.

- Samo bycie wdową czy wdowcem nie wystarczy do uzyskania prawa do renty wdowiej. Renta wdowia będzie przyznawana na wniosek po spełnieniu określonych warunków. Trzeba mieć ukończony powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. - To oznacza, że wdowa, która nabyła prawo do renty rodzinnej w wieku 40 czy 50 lat nie będzie miała prawa do renty wdowiej. Ze zwiększenia nie skorzystają także osoby, które pozostają obecnie w związku małżeńskim – dodaje rzeczniczka.

Jak przyśpieszyć rozpatrzenie wniosku o rentę wdowią

Przyznanie tzw. renty wdowiej będzie możliwe, jeśli wdowa lub wdowiec mają ustalone prawo do renty rodzinnej. W przypadku, gdy do tej pory nie ubiegali się o przyznanie renty rodzinnej, ponieważ świadczenie po współmałżonku byłoby mniej korzystne, powinni złożyć wniosek. Następnie do końca lipca 2025 r., należy złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, korzystając z formularza ERWD. Taka kolejność ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie wniosku o łączenie wypłaty obu świadczeń w 2025 r. Podobna sytuacja dotyczy osób pobierających rentę rodzinną, które nigdy nie wnioskowały o przyznanie emerytury.

- Trzeba pamiętać, że jeśli klient złoży od razu wniosek o rentę wdowią, a nie będzie miał ustalonego prawa do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku, ZUS odmówi przyznania świadczenia w zbiegu z powodu braku prawa do drugiego świadczenia – przestrzega Kowalska-Matis.

Można liczyć na pomoc pracowników ZUS

Seniorzy mogą liczyć na pomoc pracowników ZUS. W trakcie wizyty w placówce ZUS pomogą oni wypełnić wniosek o rentę wdowią i zapytają m.in. o: PESEL, datę śmierci współmałżonka, po którym przysługuje renta rodzinna, a także o wspólność małżeńską, czyli o to, czy małżonkowie prowadzili wspólne gospodarstwo domowe.

Na wizytę w placówce ZUS wnioskodawca powinien wziąć ze sobą: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, może też okazać e-Dowód dostępny w aplikacji mObywatel). Pracownik ZUS potwierdzi tożsamość i sprawdzi dane adresowe. Należy też podać numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacane świadczenie. Co ważne, jeżeli do tej pory ZUS wypłacał świadczenie za pośrednictwem poczty, to można pozostać przy tym sposobie lub zmienić sposób wypłaty świadczeń na rachunek bankowy.

Jeżeli klient ma ustalone prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, nie musi załączać żadnych dokumentów do wniosku o rentę wdowią.