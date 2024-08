Świadczenie wspierające 3920 zł. W MOPS pogorszenia dla osoby niepełnosprawnej [Przykłady, Obliczenia]

Otrzymanie świadczenia wspierającego ma negatywne skutki dla osób niepełnosprawnych. Świadczenie to doliczane jest do kryterium dochodowego w MOPS. Przygotuj się na 100% odpłatności w MOPS za usługi, które otrzymywałeś wcześniej za 10% ich wartości. Zamiast 360 zł miesięcznie opłata 3600 zł (poniżej przykład).

Otrzymanie świadczenia wspierającego powoduje utratę przywileju korzystania z niskokosztowych usług opiekuńczych, które oferuje MOPS osobom potrzebującym.

Przykład

Samotna osoba niepełnosprawna otrzymała świadczenie wspierające 3920 zł. Powoduje to, że nie ma już dobrych zniżek na usługi w MOPS. Potrzebuje 100h usług opiekuńczych miesięcznie (stawka 36,31 zł za 1h). Obecnie płaci za 100h pracy opiekunki 363,1 zł. Korzysta z 10% zniżki. Po otrzymaniu świadczenia wspierającego znikło prawo do 10% ulgi. W to miejsce wchodzi 100% płatności. Przy stawce 36,31 jest to 3631 zł (zamiast 363 zł).

[Przykład] Utrata ulg i zwolnień w MOPS przez 3920 zł świadczenia wspierającego

Stosujemy tu następujący algorytm:

Krok 1. Sprawdzamy jakie jest kryterium dochodowe w gminie. Przyjmujemy, że wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie, dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł.

Krok 2. Sprawdzamy, ile MOPS bierze za swoje usługi opiekuńcze:

W 2024 r. w przykładowej gminie opłaty za usługi specjalistyczne wynoszą:

36,31 zł (za 1h usług opiekuńczych), 39,81 zł (za 1h usług opiekuńczych specjalistycznych) i 31.26 zł (za 1h godzinę usług opiekuńczych sąsiedzkich).

Krok 3. Sprawdzamy jakie są ulgi w ww. opłatach.

W przykładowej gminie ulgi są następujące - przy dochodzie 100% do 150% względem wyjściowych 776 zł (interesuje nas osoba samotna bo tak założyliśmy w przykładzie), opłata wynosi 10%. 100% do 150% to przedział od 776 zł do 1164 zł dochodu.

Dla przedziału 300% - 400% dochód samotnej osoby niepełnosprawnej to 2328 zł do 3104 zł. Jest przekroczenie tych progów, a więc pełna opłata za usługi opiekuńcze.

Podstawowe informacje o świadczeniu wspierającym

W ciągu kilku najbliższych lat świadczeniem wspierającym będą obejmowane osoby, jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wyniesie:

95–100 punktów – świadczenie 220 procent renty socjalnej,

90–94 punktów – 180 procent renty socjalnej,

85–89 punktów – 120 procent renty socjalnej,

80–84 punktów – 80 procent renty socjalnej,

75–79 punktów – 60 procent renty socjalnej,

70–74 punktów – 40 procent renty socjalnej.

Świadczenia MOPS

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

zasiłek stały,

zasiłek okresowy,

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców,

wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: