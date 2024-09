ZUS radzi: Jak zamienić świadczenia i otrzymać 1900 zł zamiast 400 zł?

Świadczenie „Aktywnie w żłobku” jest skierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Co mogą zrobić rodzice, na których dziecko od września zostało przyznane tzw. „żłobkowe”?

Wysokość świadczenia „Aktywnie w żłobku”

Jednym ze świadczeń, które będą dostępne w ramach programu „Aktywny rodzic” jest świadczenie „Aktywnie w żłobku”. Świadczenie jest skierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Będzie ono przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł na dziecko z niepełnosprawnością.

- W przypadku, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, świadczenie będziemy wypłacać maksymalnie 1900 zł miesięcznie, nie więcej jednak, niż wynosi opłata za pobyt dziecka w instytucji opieki – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego czy kryterium aktywności zawodowej.

Kiedy rodzice mogą złożyć wniosek o świadczenie „Aktywnie w żłobku”

Wniosek o świadczenie „Aktywnie w żłobku” można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie chodzić do żłobka lub klubu dziecięcego albo trafi pod opiekę dziennego opiekuna.

Jeśli wniosek wpłynie do ZUS w ciągu 2 miesięcy, licząc od dnia, od którego dziecko zaczęło chodzić do żłobka - wtedy rodzice dostaną pieniądze z wyrównaniem liczonym od momentu, gdy maluch poszedł do żłobka (ale nie wcześniej niż od 1 października, kiedy startuje program „Aktywny rodzic”).

Natomiast rodzice, których dziecko już uczęszcza do takiej placówki i na malucha przyznane zostało „żłobkowe” w wysokości do 400 zł, mają trzy miesiące od startu programu na złożenie wniosku o „Aktywnie w żłobku”, by otrzymać wyższe dofinansowanie już od października. – Jeśli wniosek wpłynie później, wtedy pieniądze zaczniemy wypłacać począwszy od miesiąca złożenia wniosku – dodaje rzeczniczka.

Można złożyć wniosek o „żłobkowe”

Rodzice, którzy po raz pierwszy posyłają malucha do żłobka we wrześniu, powinni wiedzieć, że za wrzesień wciąż mogą składać wnioski o tzw. „żłobkowe”, czyli maksymalnie 400 zł dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku.

Świadczenie „Aktywnie w żłobku” będzie funkcjonowało dopiero od października. Oznacza to, że w październiku (i później) nie będzie już możliwości wnioskowania o „żłobkowe” za wrzesień. - Jeśli więc rodzice chcą otrzymać to dofinansowanie za wrzesień, jeszcze w tym miesiącu muszą złożyć o nie wniosek. Jeśli na podstawie tego wniosku otrzymają dofinansowanie na okres przypadający po 30 września, będą mogli pozostać przy tym świadczeniu lub w październiku złożyć kolejny wniosek o świadczenie „Aktywnie w żłobku”, które wynosi do 1500 zł lub do 1900 zł, ale nie więcej niż faktyczny koszt ponoszony przez rodziców – wyjaśnia Beata Kopczyńska.

Świadczenie „Aktywnie w żłobku” dla obywateli Ukrainy

Wsparcie z programu „Aktywnie w żłobku” przysługuje także obywatelom Ukrainy. Świadczenie przysługuje Ukraińcom, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, jeżeli przebywali legalnie w Polsce, jako osoby ze statusem „UKR” nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni.

Powyższy warunek ten dotyczy również dziecka obywatela Ukrainy, które ma status „UKR” (dotyczy obywateli Ukrainy, którzy mogą uzyskać prawo do tego świadczenia na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy).