1 października ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenia. Kiedy ruszą pierwsze wypłaty?

Od 1 października 2024 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenia z programu Aktywny Rodzic. Jest to program wsparcia finansowego dla rodziców dzieci do lat 3. Ma on ułatwić łączenie opieki nad dziećmi z aktywnością zawodową. Kiedy będą pierwsze wypłaty świadczeń?

Trzy filary programu Aktywny Rodzic

Program Aktywny Rodzic będzie kompleksowym podejściem do wspierania rodziców dzieci w tzw. wieku żłobkowym. Jego celem jest zapewnienie rodzicom różnorodnych form wsparcia, w zależności od ich potrzeb i sytuacji życiowej. Program wprowadza do systemu prawnego świadczenia wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka.

W zależności od aktywności rodzica i opieki, jakiej podlega dziecko, rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z jednego z trzech rozwiązań będących filarami programu:

aktywni rodzice w pracy,

aktywnie w żłobku,

aktywnie w domu.

Wybór jednego z tych trzech świadczeń będzie zależał wyłącznie od decyzji rodziców.

Aktywni rodzice w pracy

Świadczenie Aktywni rodzice w pracy jest skierowane do aktywnych zawodowo rodziców dziecka, które nie ukończyło 3 lat. Będzie ono przysługiwało bez względu na osiągane dochody. Podstawową przesłanką warunkującą prawo do świadczenia z tego filaru jest aktywność zawodowa osób chcących ubiegać się o to świadczenie. Aktywni zawodowo muszą być oboje rodzice. Świadczenie będzie przysługiwać w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością, które wymaga dodatkowego wsparcia, kwota ta będzie powiększona do 1900 zł.

W ramach tego świadczenia rodzice będą mogli zawrzeć z nianią, babcią, dziadkiem lub inną osobą opiekującą się dzieckiem umowę uaktywniającą. Jest to korzystne rozwiązanie dla osób podejmujących opiekę. Pozwala na dofinansowanie z budżetu państwa kosztów ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego. Nie generuje dodatkowych kosztów po stronie rodziców. Umowa umożliwi otrzymywanie przez opiekunki świadczenia emerytalnego w przyszłości.

Aktywnie w żłobku

Świadczenie Aktywnie w żłobku jest skierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Będzie ono przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł na dziecko z niepełnosprawnością. Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego czy kryterium aktywności zawodowej.

To rozwiązanie ma zwiększyć poziom jakości opieki nad dziećmi do 3 lat. Tak, by każdy rodzic wracający do pracy bądź podejmujący inną aktywność miał przekonanie, że jego dzieci są w najlepszych rękach.

Aktywnie w domu

Świadczenie Aktywnie w domu będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia dziecka i będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie, niezależnie od tego, czy ma ono orzeczenie o niepełnosprawności. To świadczenie skierowane do rodzin, w których jedno z rodziców nie wróci do pracy po urodzeniu się dziecka.

Kiedy pierwsze wypłaty świadczeń

Obsługą programu Aktywny Rodzic będzie zajmował się ZUS. Wnioski o świadczenie będzie można składać przez Internet, tak samo jak w przypadku programu 800 plus. Przyjmowanie wniosków będzie możliwe od 1 października 2024 r.

Pierwsze wypłaty świadczeń z programu Aktywny Rodzic ruszą jeszcze w tym roku. Nawet jeśli rodzicom umknie moment składania wniosków, to mają trzy miesiące, by złożyć wniosek, a świadczenie będzie im wypłacone wstecz, od 1 października.