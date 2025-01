Co z emeryturami stażowymi w 2025 r.? Informacja dla urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Problem emerytur stażowych nie został rozwiązany w 2024 r. Jedynie w stosunku do nauczycieli wprowadzono takie regulacje, ale co z pozostałymi z grupami zawodowymi, pytają inni ubezpieczeni? Projekt utknął w "zamrażalce sejmowej". Zatem co z emeryturami stażowymi? Czy będą wprowadzone w 2025 r.?

Co z emeryturami stażowymi? Emerytury stażowe są uchwalone i podpisane przez Prezydenta, jest jednak jedno ale… To emerytury stażowe dla nauczycieli, które weszły w życie od września 2024 r. Inni ubezpieczeni, nie będący nauczycielami mówią: "Czujemy się oszukani, co z nami?". Czy nie każdy powinien liczyć na takie uprawnienie? Projekt zmiany przepisów ubezpieczeniowych dotyczy możliwości przejścia na emeryturę stażową urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. którzy mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lata dla mężczyzn, pod warunkiem, że przysługująca temu ubezpieczonemu emerytura obliczona w formule zdefiniowanej składki będzie równa lub wyższa emeryturze minimalnej

Co z emeryturami stażowymi w 2025 r.?

Czy w 2025 r. będą emerytury stażowe? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wiadomo jednak tyle, że prawie rok nic nie działo się w sprawie! Od 8 lutego 2024 r. kiedy to odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie niewiele zadziało się w tej sprawie. Przepisy dotyczące emerytury stażowej mają być wprowadzone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429, 1672). Propozycją zmian zajęła się wprawdzie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, jednak trudno szukać w wykazie prac jakichkolwiek nowych informacji w sprawie.

Ważne Ma być dodany art. 24b w brzmieniu: „Art. 24b. 1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, przysługuje emerytura przed osiągnięciem wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1, (emerytura stażowa), o ile emerytura przysługująca z Funduszu obliczona na podstawie art. 26 ust. 1–5, jest równa lub wyższa od kwoty, o której mowa w art. 85 ust. 2.".

Niekiedy ktoś pracuje 35 lat czy dłużej i nie może przejść na emeryturę. Skąd to wynika? Prawdopodobnie z tego, że nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego. W Polsce powszechny wiek emerytalny wynosi dla kobiet 60 lat a dla mężczyzn 65 lat. Co do zasady, w obowiązującym stanie prawnym, i to ani w systemie ubezpieczeń społecznych, ani w ubezpieczeniu społecznym rolników, nie istnieje generalna możliwość nabycia prawa do emerytury bez osiągnięcia wieku emerytalnego. Oczywiście w wielu pragmatykach istnieje możliwość przejścia na wcześniejsze emerytury w związku z pracą szkodliwych dla zdrowia warunkach, emerytury pomostowe, górnicze, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne - ale emerytura stażowa to co innego. W związku z tym procedowane są zmiany w emeryturach.

Generalnie założenie jest takie, żeby była możliwość przejścia na emeryturę stażową urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. którzy mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, pod warunkiem, że przysługująca temu ubezpieczonemu emerytura obliczona w formule zdefiniowanej składki będzie równa lub wyższa emeryturze minimalnej.

ZUS o emeryturach stażowych: to różnicowanie ubezpieczonych. Może dojść do zarzutu naruszenia zasady równego traktowania

ZUS sam wprost wskazuje w swojej opinie do proponowanych zmian, że: "Propozycja ta może spotkać się z zarzutem naruszenia zasady równego traktowania w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego poprzez różnicowanie ubezpieczonych, którzy spełniają re same warunki osiągnięcia określonego stażu uprawniającego do emerytury, od obliczonej wysokości tej emerytury. Obecnie wysokość emerytury oblicza się dopiero po ustaleniu prawa do tego świadczenia. Proponowana konstrukcja oznacza odejście od dotychczasowej zasady systemu emerytalnego, zgodnie z którą prawo do emerytury jest niezależne od wysokości świadczenia.". Czy zatem Polacy są gotowi na taką zmianę, a polski system ubezpieczeniowy to "udźwignie". Wątpliwości jest bardzo dużo. Poniżej najważniejsze wady tego rozwiązania.

Wcześniejsza emerytura nauczyciela 2024. Emerytury stażowe dla nauczycieli

Aby nauczyciel mógł skorzystać z tzw. emerytury stażowej musiał już przez 1999 r. rozpocząć świadczenie pracy w edukacji. W takiej sytuacji staż pracy wynosi 30 lat składkowych, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego z KN w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Nauczyciele muszą jednak zdecydować czy wolą świadczenie kompensacyjne czy też emeryturę stażową. Zmiany w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1672).