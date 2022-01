Waloryzacja emerytur w 2022 roku - ile procent wyniesie wskaźnik waloryzacji? Kiedy będzie wypłata? Tabela przedstawia potencjalne podwyżki emerytur w 2022 roku. Kalkulator obliczy kwoty netto.

Waloryzacja emerytur w 2022 roku – ile procent?

Wskaźnik waloryzacji emerytur w 2022 roku jeszcze nie jest znany. Rząd najprawdopodobniej poda go do końca stycznia, a więc w najbliższych dniach (zgodnie z przepisami ma na to czas do 25 lutego). Najprawdopodobniej wskaźnik waloryzacji w 2022 roku wyniesie 7% (według zapowiedzi Minister Rodziny i Polityki społecznej Marleny Maląg) bądź nawet 8%. Na razie GUS podał wartość średniorocznej inflacji czyli 5,1% oraz inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na poziomie 4,9%. Rząd myśli jednak o wyższej podwyżce świadczeń emerytalno-rentowych ze względu na wciąż rosnącą inflację. Chodzi o to, aby rzeczywista wartość emerytur i rent nie uległa zmianie. Wciąż rosną bowiem ceny i wynagrodzenia w kraju, a zatem pojawia się coraz więcej informacji na temat wysokiego wskaźnika waloryzacji w 2022 roku.

Dla porównania wskaźnik waloryzacji w 2021 r. wynosił 104,24%, a więc świadczenia wzrosły o 4,24% (Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r., MP poz. 167).

Wskaźnik waloryzacji emerytur 2022

Wskaźnik waloryzacji emerytur w każdym roku ogłaszany jest w lutym. Wylicza się go ze średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, zwiększając go o minimum 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Bierze się pod uwagę średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do emerytów (tzw. inflacja emerycka). Dla 2021 r. GUS podał już ten wskaźnik i wynosi on 4,9%. Co do zasady wskaźnik waloryzacji emerytur w 2022 roku powinien więc wynieść około 5,7-5,9%, ale z zapowiedzi rządu wynika, że będzie o wiele wyższy.

Waloryzacja emerytur 2022 – tabela

Waloryzacja emerytur polega na powiększeniu kwoty wypłacanych świadczeń o przyjęty wskaźnik waloryzacji czyli pomnożeniu kwoty świadczenia przez wskaźnik waloryzacji. Przy zastosowaniu 7% wskaźnika waloryzacji należałoby się spodziewać następujących podwyżek emerytur:

Wysokość emerytury w 2021 r. brutto Waloryzacja emerytur w 2022 r. (potencjalny wskaźnik waloryzacji 7%) Podwyżka emerytur 2022 1250,88 zł 1338,44 zł 87,56 zł 1400,00 zł 1498,00 zł 98,00 zł 1500,00 zł 1605,00 zł 105,00 zł 1600,00 zł 1712,00 zł 112,00 zł 1700,00 zł 1819,00 zł 119,00 zł 1800,00 zł 1926,00 zł 126,00 zł 1900,00 zł 2033,00 zł 133,00 zł 2000,00 zł 2140,00 zł 140,00 zł 2100,00 zł 2247,00 zł 147,00 zł 2200,00 zł 2354,00 zł 154,00 zł 2300,00 zł 2461,00 zł 161,00 zł 2400,00 zł 2568,00 zł 168,00 zł 2500,00 zł 2675,00 zł 175,00 zł

Kolejna tabela zawiera przykładowe wyliczenia dla wskaźnika waloryzacji 8%:

Wysokość emerytury w 2021 r. brutto Waloryzacja emerytur w 2022 r. (potencjalny wskaźnik waloryzacji 8%) Podwyżka emerytur 2022 1250,88 zł 1350,95 zł 100,07 zł 1400,00 zł 1512,00 zł 112,00 zł 1500,00 zł 1620,00 zł 120,00 zł 1600,00 zł 1728,00 zł 128,00 zł 1700,00 zł 1836,00 zł 136,00 zł 1800,00 zł 1944,00 zł 144,00 zł 1900,00 zł 2052,00 zł 152,00 zł 2000,00 zł 2160,00 zł 160,00 zł 2100,00 zł 2268,00 zł 168,00 zł 2200,00 zł 2376,00 zł 176,00 zł 2300,00 zł 2484,00 zł 184,00 zł 2400,00 zł 2592,00 zł 192,00 zł 2500,00 zł 2700,00 zł 200,00 zł

Waloryzacja emerytur ZUS 2022 – netto

Aby obliczyć kwotę netto emerytury po waloryzacji 1 marca 2022 roku, należy obliczyć wysokość emerytury przy użyciu potencjalnego wskaźnika waloryzacji czyli np. 7% lub 8%, a następnie zastosować kalkulator emerytalny: Kalkulator emerytalny.

Kalkulator ten umożliwia ustalenie podstawy wymiaru emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury zarówno brutto, jak i netto.

Waloryzacja emerytur w 2022 roku – kiedy wypłata?

Coroczna waloryzacja emerytur i rent polega na zwiększeniu kwot świadczeń z ZUS i zaczyna obowiązywać od 1 marca każdego roku. Wypłata wyższych emerytur i rent odbywa się więc w terminie dotychczasowych przelewów z ZUS. W zeszłym roku niektórzy emeryci otrzymali wyższe emerytury już w pierwszych dniach marca. Emeryci nie muszą składać żadnych wniosków w celu otrzymania wyższych świadczeń. ZUS każdemu emerytowi wyda decyzję w sprawie nowej wysokości świadczenia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1253)