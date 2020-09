Najniższa, trzynasta i czternasta emerytura w 2021 r.

[AKTUALIZACJA] Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed poinformował, że najniższa emerytura w 2021 r. wyniesie 1250 zł.

Najniższa emerytura 2021

W 2020 r. najniższa emerytura wzrosła o 100 zł. Do końca lutego 2021 r. wynosi więc 1200 zł brutto. Od 1 marca jak co roku świadczenie wzrośnie. Najprawdopodobniej podwyżka ponownie wyniesie 100 zł. Spodziewana kwota minimalnej emerytury to 1300 zł brutto.





Polecamy: Dziennik Gazeta Prawna – wydanie cyfrowe

Trzynasta emerytura 2021

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwietniu/maju 2021 r. Będzie to kolejna po 2019 i 2020 r. wypłata. Jej wysokość równa się minimalnej emeryturze, a więc będzie to również 1300 zł. Trzynastka wypłacana jest razem ze stałym świadczeniem emerytalnym - bądź na konto, bądź "do ręki". Początkowo miało być to świadczenie jednorazowe, jednak ostatecznie emeryci będą je otrzymywali co roku.

Czternasta emerytura 2021

W 2021 r. emeryci mogą liczyć dodatkowo na czternastą emeryturę, która również uzależniona jest od wysokości najniższej emerytury. Jednak nie wszyscy otrzymają świadczenie w pełnej wysokości czyli najprawdopodobniej 1300 zł. Na taką kwotę mogą liczyć osoby z emeryturą nie wyższą niż 120% średniej emerytury w Polsce. Przekroczenie tej kwoty będzie oznaczało odpowiednie pomniejszenie czternastki. Zastosowanie znajdzie tu zasada złotówka za złotówkę. Jeśli 120% średniej emerytury w Polsce osiągnie wysokość np. 2900,00 zł to emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3000,00 zł będzie miał prawo do czternastki w wysokości 1200 zł (pomniejszona o 100 zł). Zgodnie z tą zasadą przekroczenie wskazanej kwoty o 1300 zł w ogóle nie daje prawa do czternastki.

Czternastka ma zostać wypłacona dopiero pod koniec roku - w listopadzie i grudniu. Czternasta emerytura w odróżnieniu od trzynastej ma być świadczeniem jednorazowym, wypłaconym tylko w 2021 r.

Wyższe emerytury

Podsumowując, emeryci oprócz marcowej waloryzacji emerytur otrzymają trzynastkę i czternastkę. Ci, którzy mają niskie emerytury, otrzymają miesięcznie 70 zł wyższe świadczenia (waloryzacja kwotowa). Natomiast pozostałym emerytury wzrosną o 3,84% (waloryzacja procentowa). Dodatkowo w skali roku zyskają 2600 zł (trzynastka i czternastka).